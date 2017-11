Cinco aviones de guerra se suman a la flota militar argentina

Argentina le compró cinco aviones de combate "Super Étendard" a Francia, según dijo el embajador francés en Buenos Aires, Pierre Henri Guignard.



Con la compra, el país busca renovar una flota militar obsoleta. El acuerdo por los aviones se negoció durante conversaciones sobre la venta de cuatro barcos de la empresa francesa Naval Group a Argentina, dijo Henri Guignard. "Acabamos de ceder cinco aviones caza de Super Étendard que son un poco antiguos, pero que son importantes para ellos (los argentinos)", dijo.



"Es un monto un poco simbólico, ya que no son aparatos nuevos, pero permitirán a Argentina seguir usando Super Étendard y, en particular antes del G20, poder tener unos aparatos que son operacionales", agregó.



La cumbre del Grupo de los 20 países industrializados y en desarrollo (G20) se realizará a finales del 2018 en Argentina y Buenos Aires será anfitrión en diciembre de la conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio.



El Ministerio de Defensa de Argentina dijo que no podía inmediatamente comentar sobre el trato. Se estima que la operación involucraría unos 12 millones de euros (13,9 millones de dólares).



Argentina utilizó aviones Super Etendard en 1982 durante la guerra de las Islas Malvinas contra el Reino Unido.



En marzo, el entonces ministro de Defensa Julio Martínez había dicho que Argentina tenía pocos fondos disponibles para renovar su flota militar, más allá de la compra de 12 aviones Beechraft Texan para entrenar a los pilotos.