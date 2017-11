Foto 1/2 Foto 2/2

En el salón Dr. Ramón Carrillo del Ministerio de Salud de la Nación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el saliente ministro de Salud de la Nación, Jorge Lemus junto al equipo técnico y su sucesor, Adolfo Rubinstein, aún secretario de Promoción de la Salud, Prevención y Control de Riesgos, dieron apertura a la sesión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) del que participó la ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez.



En la oportunidad Entre Ríos suscribió al acta acuerdo de la Red Federal de Rehabilitación que reafirma la importancia de la jerarquización de las políticas sanitarias delineadas en la Plan Federal de Salud y sus políticas sustantivas. Las mismas comprenden el acuerdo de la mesa de diálogo del sector Salud y consideran a la rehabilitación como objetivo impostergable y prioritario de las políticas sanitarias instituidas. En este sentido se avanzó en el fortalecimiento de la estrategia redes integradas de salud.



A su turno la titular de la cartera sanitaria provincial, Sonia Velázquez, quien asistió acompañada por el secretario de Salud, Mario Imaz y el coordinador de Programas de Fortalecimiento Institucional, Hernán Goncebat, precisó que "el componente de recursos humanos es el resultante de las políticas sanitarias tanto del país como de las provincias".



En este sentido, invitó a pensar el componente de los recursos humanos en función de un tratamiento integral: "Amerita una decisión local, regional y nacional a fin de poder trabajar mancomunadamente ?con las universidades, las residencias médicas? el perfil de recursos humanos que queremos y necesitamos acorde al perfil socio epidemiológico de nuestras provincias ya que son quienes garantizan nuestras prácticas sanitarias para cumplimentar el acceso a la salud de la población" y explicó la importancia de "tener una política de recursos humanos en el país habida cuenta que los presupuestos provinciales dependen de compromisos con la Ley Nacional de Financiamiento Ordenado y de Responsabilidad Fiscal". En ese marco Velázquez inquirió: "Necesitamos adecuar nuestras discusiones en este escenario actual".



Especialidades críticas



Otro de los puntos abordados por la ministra, en común con las provincias representadas, fue que "la pediatría está considerada una especialidad crítica para el país y las provincias". En ese marco aseguró: "Brego por un acompañamiento específico a las provincias y a herramientas de gestión como Médicos Comunitarios, hace 13 años, dado que resulta complejo adaptarlas a los modelos de gestión local y normativas provinciales para que los convenios marco y los recursos no lleguen tarde".



La titular de la cartera sanitaria provincial planteó la temática de recursos humanos que será abordada de manera exhaustiva en el próximo Consejo Federal de Salud en diciembre. "No podemos tener recursos humanos con tanta dilación en cuanto a la transferencia de recursos de las herramientas de gestión nacional".



Fueron presentados el Programa Nacional de Garantía de Calidad de Atención Médica, la ya mencionada Red Federal de Rehabilitación con la firma del acta de adhesión de las jurisdicciones, el Plan Nacional de Embarazo No Intencional en la Adolescencia, una iniciativa interministerial en la que trabajaron las carteras de Desarrollo Social, Salud y Educación.



Asimismo cada uno de los referentes hizo una exposición de los programas nacionales: Incluir Salud, Sumar, Cus Medicamentos, Proteger y Redes 3 y del Sistema de Vigilancia en Salud (SIISA).



Antes del cierre del encuentro el ministro de Salud de San Juan hizo una presentación del programa Mis primeros mil días y la inauguración del hospital Guillermo Rawson.



También intervinieron los titulares de las carteras sanitarias de Tierra del Fuego; Santa Fe; San Juan; Río Negro; Misiones; Jujuy; Córdoba; Buenos Aires; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Catamarca; Chubut; La Pampa; Mendoza; Neuquén; Salta; Santa Cruz; Santiago del Estero y las ministras de La Rioja y Tucumán.





La agenda sanitaria como protagonista



Entre los puntos que serán trabajados en el próximo Consejo Federal de Salud se adelantó el tratamiento de la implementación de la Cobertura Universal de Salud y las políticas públicas de incentivo a la formación de recursos humanos en salud.



En la apertura, el ministro de Salud, Jorge Lemus valoró la importancia de los temas propuestos por la Organización Mundial de la Salud para 2020 y presentó a quien lo sucederá en el cargo, Adolfo Rubinstein, quien especificó que la política que emprenderá cuando asuma después del 20 de noviembre se enmarca en una continuidad. "El objetivo es trabajar en una agenda de colaboración y profundizar en temas estratégicos con las provincias", destacó. Al tiempo que invitó mantener "un diálogo franco y tratar de trabajar de manera colaborativa en cómo cada uno entiende la implementación de las iniciativas".



Rubinstein, agregó: "También trataremos de formalizar, llegar a acuerdos que puedan ser seguidos con cierta variación por parte de todos, y que representen un apoyo concreto para trabajar con los demás actores del sistema de salud: las obras sociales, el sector privado, las universidades, los legisladores y los empresarios, que nos permitan llegar a acuerdos mínimos y tener legitimidad en nuestro accionar".



Del encuentro participaron además los secretarios de Políticas, Regulación e Institutos, Alejandro Ramos, de Operaciones y Estrategias de Prevención de la Salud, David Aruachan, de Relaciones Nacionales e Internacionales, Rubén Nieto; el jefe de Gabinete de Asesores, Enrique Rodríguez Chiantore, la subsecretaria de Relaciones Institucionales, Miguela Pico, entre otros.