Bordet felicitó a los candidatos de Cambiemos por el triunfo en estas elecciones

El gobernador Gustavo Bordet arribó este domingo alrededor de las 20 a la Casa del Partido Justicialista en Paraná, proveniente de Concordia, donde felicitó a los candidatos de Cambiemos por el triunfo en estas elecciones., indicó a"Hubo municipios en los que gobierna el Partido Justicialista y todos los intendentes tienen buena imagen de gestión pero", justificó el gobernador.. Hay una victoria de Cambiemos en este sentido, tal cual lo ocurrido en las PASO", señaló Bordet."Hay una nacionalización muy marcada donde la gente plebiscitó la gestión nacional por sobre las realidades que existen en la provincia", argumentó al tiempo que justificó que "como jefe de campaña recorrí las localidades de los 17 departamentos, pero obviamente no resultó suficiente cuando hay otros ejes que resultan más preponderantes".Bordet agradeció a los militantes del Partido Justicialista por el esfuerzo y trabajo hecho en todos los puntos de la provincia. "Tenemos bases muy sólidas para", auguró.Instó además, a "la necesidad de una reforma política que involucre todas las fuerzas, que se discuta con amplitud", y se mostró satisfecho del trabajo realizado junto al poder legislativo en la búsqueda de consensos, por lo que destacó que la ley de Presupuesto del año pasado fue votada por unanimidad.

"Las elecciones pasan y los problemas quedan"

En ese marco, el mandatario provincial recalcó que "seguirá trabajando en Casa de Gobierno para llevar soluciones a los problemas de los entrerrianos" y adelantó que convocará a "todas las fuerzas políticas porque hay que entender que"."Tenemos que lograr mejoras regalías y que la energía domiciliara, para nuestras Pymes y productores tengan tarifas competitivas", indicó al respecto y reiteró que el reclamo por la provincialización de la represa "no fue una táctica de campaña".Al respecto, aseguró que asistirá este viernes 27 al encuentro del presidente Mauricio Macri con los gobernadores, donde manifestará a su "preocupación por lo que la Corte Suprema de Justicia pueda fallar en favor de la provincia de Buenos Aires" en relación al reclamo que encabeza la gobernadora María Eugenia por los fondos coparticipables."El problema es que ese reclamo sea satisfecho con los recursos de las provincias, lo que nos pondría en una situación virtual de quebranto", advirtió.Cuando se le preguntó por las repercusiones del caso Maldonado en relación a los resultados de estas elecciones, el gobernador reconoció que no esperaba que este tema incida en los comicios. "La pérdida de la vida de un muchacho de 28 años lleno de ideales y de esperanzas, más allá de que uno los pueda compartir o no, que pasen 78 días para encontrar su cuerpo, nos duele y nos conmociona", acotó al respecto.