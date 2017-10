Quintana: "No esperen una gran reforma laboral"

"Lo bueno es que la economía arrancó sin tener anabólicos insostenibles", dijo el funcionario al disertar en la 14° Conferencia Anual de Moodys, en la que participaron empresarios y analistas en un hotel porteño.



Quintana se mostró optimista porque tras un 2016 en el que hubo "destrucción del empleo y caída del salario real", las variables económicas comenzaron a mostrar una reversión de esa situación, con una "mejora sustancial" en el impacto social.



"Iremos corrigiendo algunas cosas y trabajando mucho en convenios sectoriales. Sentados juntos en una mesa (con sindicatos y empresas), para corregir lo que impide generar competitividad", dijo.



En ese sentido afirmó: "No esperen una gran reforma laboral, reformamos todos los días. Argentina se encaminó a un proceso de transformación cotidiana que no lleva a títulos muy rutilantes. Todos los días hacemos algo".



El funcionario ratificó que el objetivo del Gobierno es presentar "antes de fin de año" el proyecto legislativo para la reforma impositiva, porque "se sabe" que los empresarios "están muy ansiosos".



"La economía arrancó, es la buena noticia", agregó Quintana tras cuestionar a la política macroeconómica del kirchnerismo porque la Argentina venía de años de estancamiento y con el PBI per cápita cayendo.



El funcionario estimó que la economía de la Argentina terminará el 2017 con un crecimiento de 3 por ciento y vaticinó que la expansión será "mayor" en 2018.



"¿Dónde está la lluvia de inversiones?", se preguntó Quintana y enseguida contestó: "La inversión arranca siempre por lo más liquido: nos ofrecieron 65.000 millones de dólares cuando salimos del default. Ahora hay que generar confianza y marcar la cancha para que sigan llegando las inversiones más ilíquidas, que van a la productividad".



Quintana descartó un ajuste de shock al sostener que "no se sale del estancamiento y de la estanflación generando más recesión. Tenemos que ir ordenando el gasto mientras crecemos.



La inversión va a crecer más de 10 puntos porcentuales este año y el 2018 más de 12 puntos".



Asimismo, el funcionario nacional señaló que la inflación de este año "va a terminar en el 21%" y opinó que la discusión sobre si el Banco Central y el Gobierno acertaron o no con la meta es "totalmente irrelevante".



"La inflación nace de las políticas macroeconómicas erróneas. Y no tenemos dudas que en el último año de nuestro primer mandato va a estar en un dígito", sostuvo el funcionario de la mesa chica de la Casa Rosada.