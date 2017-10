Nación y Provincias firmaron acuerdo para garantizar el derecho a la identidad

Foto 1/2 Foto 2/2

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, encabezó el "Encuentro Federal de Registro e Identificación" en donde, junto al director del Registro Nacional de las Personas (Renaper), Juan José D'Amico, y representantes de las provincias firmaron un convenio para trabajar articuladamente y garantizar el derecho a la identidad de todos los argentinos.



"Entregamos 8 millones de DNI en 2016, pero aún quedan muchos argentinos sin su documento y tenemos que trabajar juntos para que puedan obtenerlo porque el DNI es la puerta a otros derechos", señaló Frigerio, quien también destacó el trabajo de Renaper en todo el país.



"Hemos expandido la territorialidad del Renaper a través de, por ejemplo, el programa El Estado en tu Barrio, con los dispositivos en los barrios más vulnerables de la Argentina y los operativos con las comunidades aborígenes. Pero esto no lo podemos hacer solos, necesitamos un trabajo en conjunto con las provincias y por eso es muy importante este convenio", resaltó.



Por su parte, D'Amico recalcó que "el origen de este convenio tiene que ver con uno de los objetivos de desarrollo sostenible que es garantizar el acceso a la identidad" y remarcó que "más allá de las cuestiones específicas ningún niño o niña del país puede dejar de estar registrado".



El Estado Nacional y los Estados provinciales reconocen el Derecho a la Identidad como uno de los derechos humanos fundamentales ya que es condición necesaria para garantizar la realización de todos los demás derechos, reconocidos por tratados internaciones incorporados a nuestra Constitución Nacional.



Este convenio es el puntapié inicial para delinear políticas de registro e identificación para que alcancen un estándar común en todo el país a fin de garantizar el derecho a la identidad. Para ello el Renaper entregó a las provincias valijas móviles para toma de DNI y Pasaporte.



Con esto se busca generar igualdad de condiciones y que cada provincia pueda tener la autonomía para llevar a cabo acciones específicas en materia de identificación.



Esta acción se enmarca dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que en su agenda 2030 establece proporcionar el acceso a la identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos.



Cabe recordar, que en septiembre del año pasado se realizó en México el Primer Encuentro Ministerial y de Autoridades Nacionales de las Américas sobre el Derecho a la Identidad, en el que Argentina reforzó su compromiso para fortalecer la democracia y la inclusión social, en pos de garantizar el derecho a la identidad de todas las personas en el continente.



Del acto, que se llevó a cabo en el Salón Sur de la Casa de Gobierno, participaron el secretario del Interior, Sebastián García de Luca, el sub director del Renaper, Ricardo Giacobbe, ministros de Gobierno y directores de Registros Civiles de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.