"La nueva secundaria va a terminar aplicándose en todas las provincias"

El ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, sostuvo que el docente debe modificar "su forma de enseñar" y "trabaje en forma colaborativa, en equipo" con los alumnos, al tiempo que criticó a los gremios al acusarlos de no entender "que debemos cambiar para crear el futuro".



"Hay que tener un proyecto educativo, hay que saber cuál es la realidad, dónde estamos parados y llevar adelante el proyecto. Hace 34 años que estoy en política y soy profesor universitario hace 21. En mí se conjugan la política y la academia. Pero la provincia es un distrito muy conflictivo y la verdad es que algunos gremios docentes hoy no entienden que debemos cambiar para crear el futuro", señaló Finocchiaro.





El funcionario nacional explicó que el Gobierno "tiene la obligación moral de crear el futuro en la Argentina" y que "eso va a ser a partir de la escuela".



"Acá hubo una gran escuela, que es la que pensó Sarmiento, la de la Ley 1.420. Esa escuela laica, pública y gratuita nos igualó, nos puso un guardapolvo blanco, uniformó nuestros saberes, nos hizo cantar el Himno, nos hizo honrar la Bandera y nos hizo argentinos", destacó.



En este sentido, el ministro aseguró que es necesario que "el docente cambie su forma de enseñar" y que "planifique, estructure, guíe, tutoree" a los estudiantes.



"Hoy los alumnos pueden producir información porque el conocimiento fluye continuamente por todos los lados. Necesitamos una escuela donde se trabaje en forma colaborativa, en equipo. Pero fundamentalmente que se trabaje por proyectos", precisó en una entrevista con Clarín.



Finocchiario ejemplificó su argumento al explicar que si "viene una profesora de economía del secundario y les pide a los chicos que memoricen qué es el concepto PBI, en dos semanas se olvidaron", pero que sería más productivo "si se junta con la profesora de matemática, geografía e historia y deciden hacer un proyecto sobre la Unión Europea".



El jefe de la cartera educativa cuestionó también los conflictos que se generaron en la Capital Federal por la reforma que implementó el Ejecutivo para que los alumnos realicen prácticas laborales: "Los chicos pueden tener ideas magníficas y nosotros podemos tomar algunas o todas. Ahora, un alumno no puede decidir qué va a estudiar porque no está capacitado para hacerlo", aclaró.



"Tenemos un gobierno que dialoga, con todos los sectores de la comunidad educativa, alumnos, padres, docentes, gremios. Pero que también pondera en su justa medida cada una de las opiniones", resaltó al respecto.



Finalmente, Finocchiaro adelantó que "la nueva secundaria va a terminar aplicándose en cada una de las provincias de nuestro país, con los modos, los tiempos y las características de cada provincia de acuerdo a sus distintas idiosincrasias".



"Los ministros plantearon algunas objeciones técnicas que estamos analizando. Yo tengo fe de poder sacarla antes de fin de año desde el Consejo Federal. Y si no se puede, haremos convenios bilaterales con aquellas provincias que quieran implementarla", detalló.