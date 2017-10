Senadores avanzan en proyecto por la nueva Ley de Agroquímicos

La comisión formada por diputados y senadores que en junio del 2016 se propuso elaborar una nueva ley que regule la aplicación de agroquímicos en Entre Ríos, no tiene todavía cerrado un proyecto cerrado sobre el cual avanzar. Así lo admitió el senador Mario Torres quien además afirmó que luego de la suspensión de la última reunión de este cuerpo, no tienen fecha para una nueva convocatoria.



"Estamos intentando cerrar un proyecto pero se agregan ingredientes a la masa y bueno, como queremos y hemos dicho siempre, como queremos hacer una ley equilibrada, útil que conserve la mayor cantidad de cuestiones posibles dentro de la coherencia. (El proyecto), está madurando despacio", respondió el senador.



Teniendo en cuenta que sin explicaciones conocidas, se suspendió la semana pasada la reunión anunciada de esta comisión, se le preguntó a Torres si habrá a la brevedad nueva convocatoria.



"No hay fecha de convocatoria para la próxima reunión. Sí queremos que sea lo más antes posible. En una época sesionábamos diputados y senadores en la misma semana ahora en distintas, lo anterior nos facilitaba juntarnos. Esta situación de dos o cuatro meses nos ha dificultado el proceso por lo que no puedo dar una fecha aproximada posible", comentó.



"Queremos que sea con el mayor consenso posible, por eso hicimos la bicameral" reiteró en diálogo con esta Agencia y lamentó que se suspendiera el encuentro de la semana pasada: "Queríamos que en esa reunión estuvieran la mayor cantidad de integrantes posible, sobre todo diputados que participaron un poco menos".



Cabe recordar que en abril de este año se hizo en Villaguay una jornada pública de "participación ciudadana" para dar a conocer un anteproyecto que surgió de la denominada bicameral respecto al tema.



Algunos aportes que se hicieron en esa jornada fueron incorporados al anteproyecto y desde esa fecha hasta ahora se viene anticipando que el texto - unificado con otros proyectos existentes en torno al tema - será ingresado al Senado para su tratamiento, algo que evidentemente está lejos de ocurrir.





La voz del Colegio de Ingenieros Agrónomos



El presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos, Gabriel Guiano, en septiembre pasado al ser consultado por esta Agencia, recordó que "en su momento teníamos el compromiso de los legisladores de todos los bloques de que para octubre se iba a tener aprobado y resuelto el proyecto".



Enseguida agregó: "Estamos en un año electoral y quizá las prioridades de los legisladores no son las mismas que las de la sociedad en estos aspectos y por tanto han dejado ese tema". (APF)