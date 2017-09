Varisco anunció regularización de contratos municipales

Paraná Municipales cortaron calles en el centro y hubo complicaciones para transitar

no vamos a ceder, es el presupuesto de los paranaenses y no podemos modificar dentro de ese presupuesto lo que enviamos a obras, servicios públicos, cultura, educación, deportes; no vamos a tocar esas partidas"

Este lunes, mientras se llevaba a cabo una audiencia de conciliación entre autoridades de la Municipalidad de Paraná y los representantes del gremio Suoyem para avanzar en los puntos en conflicto, vinculados a la regularización laboral del sector, principalmente en la Unidad 2 y trabajadores municipales cortaron este lunes calle Buenos Aires, frente a la Secretaría de Trabajo, y se generó una gran congestión de tránsito en el centro de la ciudad. En horas del mediodía, repitieron la protesta frente al Municipio. La conciliación, que en principio venció el 14 de este mes, había sido extendida hasta el jueves pasado y las partes resolvieron un nuevo encuentro para este lunes 25.que "terminada la conciliación obligatoria, no fuimos a la audiencia porqueAdemás,"Afortunadamente no hemos tenido problemas sindicales en más de un año y medio de gestión y esto tiene que ver con la política que venimos llevando adelante para con el trabajador municipal", aseguró el intendente.Todos los años estamos haciendo la paritaria, el año pasado fue de más de un 40 %, este año se acercó al 30 %, estamos por encima de la inflación, recuperando el salario real de los trabajadores, y esto es lo que humanamente podemos hacer., puso relevancia."Las puertas de la comuna están abiertas, seguramente entre jueves y viernes nos volveremos a encontrar. El dirigente sindical tiene su responsabilidad, igual que la mía: la de él es representar a los trabajadores, y la mía es cuidar los intereses de toda la ciudadanía, no solo d de los trabajadores municipales", hizo hincapié, Varisco.Como se recordará, el reclamo se había iniciado a fin del mes de agosto en la Unidad Municipal Nº2 y se extendió a otras unidades, antes de que se declarara la Conciliación Obligatoria, que se prorrogó mientras continuaban las negociaciones. Los trabajadores reclamaban en aquel momento, el cobro de adicionales, pase a planta y ropa de trabajo, entro otras demandas.