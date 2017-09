Cajas de Jubilaciones:"Hay una situación de inigualdad muy clara", dijo Bordet

Foto 1/7 Foto 2/7 Foto 3/7 Foto 4/7 Foto 5/7 Foto 6/7 Foto 7/7

En un acto realizado en la explanada de Casa de Gobierno, el gobernador Gustavo Bordet entregó este lunes lanchas y ambulancias que serán destinas a Defensa Civil, el sistema de Emergencias 107 y la policía entrerriana. El mandatario también se refirió, ante la consulta de Elonce TV a la situación de la Caja de Jubilaciones y el déficit que presenta.



Respecto a la entrega de elementos, Bordet indicó que "es para atender las distintas emergencias. Los elementos que estamos entregando son cuatro ambulancias que serán destinadas a Federal, San Benito, al 107 de Paraná y el de Concordia". En tanto que las lanchas "serán utilizadas por la Policía y Defensa Civil en el municipio de Villa Paranacito que tiene gran parte de su ejido en zona de islas y otros vehículos utilitarios que serán asignados con el mismo criterio".



Además se entregaron elementos de seguridad "para hacer frente a ciertas situaciones de emergencia que se nos presentan, lamentablemente cada vez con más recurrencia y hay que estar preparados para eso".



La situación de la Caja de Jubilaciones



Consultado sobre la reunión del próximo 4 de octubre, donde los ministros de Economía de las 13 provincias que no han transferido sus cajas de Jubilaciones, se reunirán con el titular del Anses, Emilio Basavilbaso, Bordet adelantó que Entre Ríos planteará "un tratamiento igualitario al resto de las provincias".



"Nuestra postura será la que siempre hemos tenido. Entre Ríos tiene que estar en igualdad de condiciones que el resto de las provincias. Hoy hay trece provincias que tenemos las Cajas a cargo, y cedimos además el 15 por ciento del cual nos están devolviendo nada más que el 6%, progresivamente nos devolverán el tres por ciento cada año que pase".



"Pero hoy hay una situación de inigualdad muy clara respecto de las provincias con las Cajas transferidas. El déficit que tiene Entre Ríos es puramente del sistema previsional y si no tuviéramos la Caja, estaríamos no sólo en equilibrio sino con superávit. Por eso queremos que se nos compense, al igual que otras provincias, y que tengamos la misma posibilidad; no estamos pidiendo nada fuera de lo normal ni nada que no nos corresponda". Elonce.com