"Que no los confundan hablando del futuro", dijo Cristina a los jóvenes

En medio de la polémica por la reforma educativa para la escuela media que planea el Gobierno porteño, y que motivó la toma de numerosos colegios, la candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana Cristina Fernández defendió a los centros de estudiantes en conflicto a través un acto en Ensenada y advirtió que existe una campaña para "criminalizar a los jóvenes".



"No se dejen asustar pero tampoco se dejen provocar. Porque los van a provocar. Van a querer que cometan errores, porque entonces van a apuntar a criminalizar a los jóvenes, a criminalizar a los que piensan diferente, a los disidentes. O a los que piensan porque en definitiva, no quieren que la gente piense", sentenció la expresidenta en Punta Lara, Ensenada.



En un mensaje focalizado a los jóvenes, la expresidenta pidió a los jóvenes presentes que "no se dejen intimidar por nada ni por nadie" y que sigan alzando su voz sobre las "injusticias" del "presente".



"Que nadie pretenda tener jóvenes en la Argentina callados, sumisos, anestesiados, que nadie los intimida ni nadie les haga callar la boca", predicó la exjefa de Estado, que completó: "Que nadie les diga que tienen que decir a todo que sí. Eso no es democrático"



En este marco, se refirió en duros términos contra la reforma educativa porteña y acusó al Gobierno de querer "engañar" diciéndoles a los jóvenes que son "el futuro" como trampa para desalentarlos a que discutan "el presente".



"Que nadie los engañe y les diga que son el futuro. Son el presente. Como son el presente, opinan sobre el presente y demandan cosas sobre el presente. Que a nadie le pretendan confundir y engañar con que el futuro será mejor. Es este presente que no nos gusta, que nos parece injusto, que favorece a sólo unos pocos en detrimento de las grandes mayorías. Es este presente donde te quieren cambiar los planes de estudios sin que te consulten ni que puedas opinar", remarcó.



Al respecto, se quejó de que el Gobierno porteño quiera "obligar" a los alumnos del último año a "trabajar gratis en favor de una empresa", y contrastó esa intención con la política llevada adelante por su gestión para que los estudiantes pudieran acceder a la universidad pública una vez finalizados sus estudios secundarios.



"Ustedes crecieron en un país, donde podían ir a la universidad si querían. No crecieron en un país donde la escuela pública los quería obligar en el último año a trabajar gratis en favor de una empresa. Crecieron en un país donde habían universidades cerca de los colegios, donde podían ir a la universidad después de la secundaria", remarcó.



Más allá de su posicionamiento claro a favor de las protestas estudiantiles, el acto en Ensenada le sirvió a Cristina Kirchner para penetrar con su mensaje en el segmento de jóvenes de 16 y 17 años, donde apunta a incentivar una mayor participación electoral.



En el comando de campaña kirchnerista consideran que se trata de una porción de electorado proclive a votar por Unidad Ciudadana pero que en las PASO de agosto no acudió masivamente a las urnas, en cierta medida porque el voto recién es obligatorio a partir de los 18 años.



"Con un pensamiento tan precario como el que tienen, cuando pibes como ustedes hablan, piensan y se evidencia que tienen ideas, que han leído, que están formados y están dispuestos a discutir todos y cada uno de sus derechos, se encienden para ellos las alarmas del peligro", arremetió la expresidenta.



"Ustedes están preparados porque han vivido y han sido educados en una Argentina que me enorgullezco haber presidido en la etapa más democrática y libertaria que se recuerde en la República Argentina", agregó.



En este sentido, les sugirió a los jóvenes que "no se dejan asustar, ni ajustar, ni precarizar", porque "cuando te dejás precarizar el trabajo y el estudio te terminan precarizando el pensamiento y la cabeza".



"Si no se dejan intimidar, precarizar y provocar vamos a volver a construir ese país de sueños e ideales donde cada argentino se levantaba y creía que mañana iba a ser mejor que ayer", finalizó.



Fernández estuvo acompañada en el escenario por estudiantes secundarios, además de su compañero de fórmula para la Cámara alta, Jorge Taiana, y el intendente local, Mario Secco.