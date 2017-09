Trabajadores de municipalidad de Ibicuy amenazan con endurecer medidas de fuerza

"El intendente no dialoga con empleados", aseveraron. Dirigentes gremiales enrolados en el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Ibicuy preanunciaron este viernes endurecer medidas de protesta a partir del lunes. Exigen que el intendente "mejore el trato con los empleados y que retome el diálogo", dijeron.El representante gremial Aldo Ferrutti explicó que los trabajadores de planta" se han cansado de pedirle al Intendente Murilla abordar la situación del empleado municipal que en estos momento es de altísima precariedad laboral. En el municipio entra gente todos los días. Hay en Ibicuy 72 trabajadores en planta permanente lo demás son contratos de los denominado basura. Monotributistas, gente contratada sin aportes a la Caja de Jubilaciones, ni a la obra social provincial, la cantidad de contratados de esta forma llegarían a 90 empleados", aseveró.Este viernes estuvieron "en estado de asamblea permanente 30 compañeros de planta, pero la semana que viene vamos a tomar medidas más importantes con ayuda de otros gremios de esta región", aseveró Ferrutti.

"Nos movilizaremos y vamos a exigir hablar con el intendente"

Según el referente municipal en la actualidad el intendente Murilla "está manejando el municipio con empleados que tienen contratos basura, sin aportes a la Caja de Jubilaciones ni a la Obra Social. Hay designaciones direccionadas, re categorizaciones que se hacen al antojo del intendente. El Municipio tiene en estos momentos 40 empleados eventuales permanentes más 20 eventuales transitorios. A los camiones municipales lo manejan estos empleados, no sabemos si tienen seguro o no" aclaró el gremialista."Hay empleados con 20 años de antigüedad que no han sido recategorizados. Hay empleados de planta que tienen contratos basura", detalló.Desde el gremio alertaron que el lunes "tomaremos una postura drástica. Él está cerrado al diálogo, ni siquiera lo vemos. Queremos diálogo", reclamó.