De cara a las elecciones del próximo 22 de octubre, en la que busca un lugar en el Senado nacional, Cristina de Kirchner dio su segunda entrevista en vivo. Esta vez fue con el periodista Víctor Hugo Morales, en radio AM 750.A lo largo de más de una hora de diálogo, la expresidente habló del Gobierno, sus rivales en las elecciones y el resultado de las PASO, la muerte del fiscal Alberto Nisman, el caso Santiago Maldonado, y hasta se refirió a su vida personal.A lo largo de la extensa entrevista, Cristina apuntó fundamentalmente contra el Gobierno y aseguró que "necesita la fractura social y la división política de los opositores, para poder imponer su plan de ajuste, que tendrá su segunda fase después de octubre"."Macri es Presidente hasta 2019, pero necesitamos voces en el Parlamento para discutir estas políticas", afirmó.Y añadió: "Estamos ante un gobierno que quiere construir la figura del enemigo interno". En ese sentido habló de los incidentes ocurridos en las últimas manifestaciones masivas y tras suscribir a la teoría de los infiltrados en las marchas, sostuvo que "me preocupa que la sociedad argentina empieza a naturalizar estas cosas"."Estamos en un país en el que comprábamos autos y electrodomésticos en cuotas, y ahora pagamos los servicios públicos en cuotas", disparó la exmandataria. "El ajuste tarifario no tiene que ver únicamente que ver con una cuestión de ajuste presupuestario, sino con favorecer a los amigos del poder o al mismo poder", agregó."Pensar en una Argentina sin industria es pensar en una Argentina condenada a ser mera productora de granos. Me cuesta imaginar una Argentina próspera sin industria", aseguró la exjefa de Estado.Además, calificó Mauricio Macri como "un presidente de spot publicitario más que de gestión". La crítica la extendió también a sus funcionarios y se refirió, por caso a Carolina Stanley como "la de Desarrollo con sus parripollos", a Sergio Bergman "con la importación de plasmas", y a su principal rival en las elecciones, Esteban Bullrich "con sus emprendimientos cerveceros". "El único que trabaja es (Luis) Caputo, el de Finanzas, que está todo el día emitiendo deuda", asestó irónica. Y más tarde añadió: "Caputo puede endeudar tanto porque dejamos un nivel de deuda inédito".Asimismo, cuestionó el plan económico "donde todos los días se despide gente, donde hay precarización laboral, donde se plantea que hay que hacer una reforma como la de Brasil porque si no vamos a quedar fuera de competencia, de apertura de importaciones que mata la industria nacional".Con fuertes críticas al neoliberalismo, Cristina señaló que "los organismos internacionales dicen que hay que dejar de lado las políticas de ajuste y aplicar de desarrollo".Respecto a la contienda electoral, Cristina dijo que "los resultados de las PASO revelan que 2 de cada 3 bonaerenses no está de acuerdo con este modelo económico de ajuste, y que la mayoría confía en nosotros". "Las elecciones ya las ganaron hace dos años, no me podés seguir hablando del futuro por venir, tenés que hablarnos del presente", remató contra Cambiemos.Sobre Nisman: "Es un disparate mayúsculo"La expresidenta Cristina de Kirchner consideró como "un disparate mayúsculo" las declaraciones de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, en el sentido que su gestión "mató" al fiscal Alberto Nisman y subrayó que ese planteo es "una inmensa bomba de humo para ocultar a Santiago Maldonado"."Me parece un disparate mayúsculo. Es una inmensa bomba de humo para ocultar a Santiago Maldonado", afirmó Cristina en declaraciones a AM 750.Para la candidata a senadora por Unidad Ciudadana, "la pregunta que se le va a seguir haciendo a Gendarmería y al Gobierno es dónde está Santiago Maldonado, que es la pregunta que deben responder".Este miércoles, la diputada y candidata de Vamos Juntos por la Capital Elisa Carrió enfatizó que el peritaje realizado por expertos de Gendarmería Nacional sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman revela que "fue el gobierno de Cristina Kirchner el que lo mató"."El kirchnerismo y organismos de derechos humanos ligados al kirchnerismo plantaron pruebas falsas y testigos falsos para desacreditar a la Gendarmería. Esto tiene que ver con el caso Nisman. Quieren deslegitimar a Gendarmería para quitarle valor al peritaje de Nisman, porque el peritaje de Gendarmería lo que demuestra es la autoría y el encubrimiento del gobierno de Cristina Kirchner en el crimen, y que contó con apoyo de (César) Milani y Aníbal Fernández", señaló Carrió.La expresidente y candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires, Cristina de Kirchner, dialogó con el periodista Víctor Hugo Morales en radio y recordó dos momentos dolorosos de su vida: la muerte de su marido y expresidente Néstor Kirchner y cuando sufrió un "aborto espontáneo" entre los nacimientos de sus hijos Máximo y Florencia.Emocionada ante la pregunta, la exmandataria aseguró que con Néstor eran una sola persona. "Estudiábamos juntos, trabajábamos juntos en la misma oficina en La Plata, éramos como una sola persona", destacó. "Con él era la vida", agrego Cristina al tiempo que se lamentó: "Siempre me dio mucha pena que no pudiera conocer a sus nietos".En otro orden, la exjefa de Estado habló sobre la discusión en torno a si el aborto debería ser legal o no y se refirió a la pérdida de un hijo que debió haber tenido entre los nacimientos de su hijo mayor, Máximo Kirchner y la menor, Florencia Kirchner. "Yo tuve entre Máximo y Florencia otro embarazo en 1983 que aborté trágica y brutalmente en el quinto mes de embarazo", contó. Y continuó: "Siempre me dijeron que era un varón y que si la neonatología hubiese tenido el desarrollo que tiene hoy, se hubiese salvado".Precisó que "en el quinto, casi sexto mes de embarazo" sufrió esa situación, que precisó que fue un "aborto espontáneo". Asimismo, agregó que ese episodio trágico de su vida la afectó profundamente. "Yo tuve cuatro o cinco días de cosas muy feas. De pérdidas muy feas y quedé muy traumatizada. Después no podía quedar embarazada por la cabeza. Fue producto de ese trauma brutal que sufrí", sostuvo en alusión a la pérdida de su hijo.En ese contexto, dijo que le "molesta mucho la estigmatización de los que no están de acuerdo con el aborto y que creen que las que sí están de acuerdo son brujas que deben ser quemadas en la hoguera".