Empleados de la secretaría de Trabajo persisten en el reclamo por adicionales

Delegados gremiales de las distintas delegaciones de la secretaría provincial de Trabajo, nucleados en ATE Entre Ríos, se reunieron este martes en la sede sindical a los fines de avanzar en el reclamo para mejorar los adicionales que perciben los empleados de la repartición.Participaron del encuentro, representantes de Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay, Colón, Gualeguaychú, Islas y Victoria."Nos reunimos para ver cómo se sigue todo esto porque hubo una oferta por parte del gobierno y los trabajadores ofrecieron una contra-propuesta el 25 de agosto pero no hemos tenido respuestas", argumentó a, Pedro Zuchuat, secretario gremial de ATE Entre Ríos."Este conflicto ha retrocedido, en vez de avanzar, porque las actas-acuerdos no se han podido hacer efectivas", denunció el gremialista.De acuerdo a lo que explicó, "está establecido que son 200 trabajadores los que perciben este adicional" y según aclaró: "El gobierno provincial no tendría que afectar su presupuesto, porque esto es una recaudación propia que nace a través de la gestión de los trabajadores".Reclaman por 28 unidades laborales, y el julio del año próximo, pasarían a ser 30.