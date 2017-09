Según el juez, Santiago Maldonado podría haberse ahogado en el río Chubut

Política La comunidad mapuche pidió ser querellante en el caso Maldonado

El juez federal Guido Otranto, que lleva adelante la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado, afirmó en una entrevista que la hipótesis de que el artesano se habría ahogado en el río Chubut le parece "una de las opciones más razonables"."Por respeto a la familia no quiero aventurar una hipótesis como la más certera. Pero no le encuentro consistencia a que fue capturado en ese lugar", explicó Otranto en una entrevista publicada hoy por el diarioEl magistrado indicó que "de acuerdo con la interpretación de las pruebas" la alternativa de que el joven se haya ahogado tras el desalojo de un piquete sobre la ruta 40, el 1 de agosto, es la principal línea de investigación.En ese marco, Otranto relativizó la posibilidad de que Maldonado haya sido capturado por gendarmes."No creo que un exceso explique la desaparición", puntualizó. Y les atribuyó solidez a las declaraciones de los efectivos que participaron del operativo ante la Justicia: "No estoy encontrando nada que me esté haciendo sospechar que hay un armado previo en sus declaraciones"."Las testimoniales tienen un valor importante, pero hay otra prueba: por el lado de la fiscalía están haciendo peritajes en celulares y PC. Si hay inconsistencias, deben compararse con los análisis de esos elementos, que hace la fiscalía en la investigación penal", detalló.Otranto explicó también que no tiene elementos para dudar de que Maldonado haya estado en el corte de ruta del 1 de agosto."Se está aclarando qué pasó, sobre todo el momento en que los efectivos llegan al río, que es el punto crucial. Las declaraciones de los gendarmes contradicen que allí se hubiera producido una captura. Con la información de las testimoniales de la gente de la comunidad y de los gendarmes estamos en mejores condiciones de evaluar qué pasó en esos instantes, que fueron hasta llegar al río", explicó a