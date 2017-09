Gaillard sobre los feriados puente: "Son necesarios para dinamizar la economía"

Política Cuáles son los feriados definidos para 2018 según la ley aprobada en Diputados

Promociona el uso terapéutico del recurso termal

La diputada nacional por Entre Ríos, Carolina Gaillard (FpV), una de las autoras de la iniciativa que se aprobó en la Cámara de Diputados para facultar al Ejecutivo a fijar hasta tres feriados puente con la finalidad de incentivar el turismo interno, enel programa que se emite porargumentó los alcances del proyecto de ley que ya cuenta con media sanción "Nuestra provincia, por cada feriado puente que se eliminó, perdió 70 millones de pesos", sentenció Gaillard.La diputada nacional e integrante de la Comisión de Turismo, trabajó en la iniciativa junto con el diputado por Misiones y presidente de esa comisión, Maurice Cloos, hasta que finalmente, el proyecto de ley obtuvo media sanción en Diputados."Fue por el bien de nuestra provincia, que necesita los feriados puente", sintetizó la legisladora, al tiempo que comentó que su padre es panadero y fue el primero en cuestionar su iniciativa. "Hay que pensar en general y estratégicamente, lo mejor para la provincia, porque si Entre Ríos crece, crecemos todos", subrayó."Hay un acuerdo generalizado en que los feriados puente son necesarios, porque son una herramienta fundamental para dinamizar la economía y romper con la estacionalidad", justificó la defensora de la propuesta. Y en ese marco ejemplificó: "En Entre Ríos, muchas ciudades turísticas al ser rebalsadas por la demanda, el turista se trasladaba a otras localidades no turísticas para alojarse, y así, ciudades no turísticas comenzaron a desarrollarse".Punto aparte, la legisladora estimó que el proyecto será finalmente sancionado en la Cámara Alta. "Entendemos que en el Senado esto avanzará muy rápido por cómo está armado el texto, que indica que el Ejecutivo podrá establecer hasta tres feriado puente y establecerá cuándo con 50 días de antelación", valoró.Adelantó además, que el gobernador se reuniría con integrantes de la Cámara de Turismo la semana próxima a los fines de diagramar estrategias de cara a la temporada estival que se aproximaLa autora de la ley que declara a Entre Ríos como capital del termalismo, comentó además que "batallará" otro proyecto de ley, el cual espera que antes de fin de año obtenga media sanción, y se trata de la promoción del uso terapéutico del recurso termal."En la Comisión de Salud trabajamos un proyecto para que obras sociales y prepagas cubran los tratamientos termales en los establecimientos terapéuticos", explicó Gaillard al tiempo que mencionó que "Villaguay tiene el primero y en Copahue, Neuquén, hay otro"."Es una buena estrategia vincular salud con turismo, porque va en contra de la sobre-medicalización, y para la tercera edad es muy positiva", animó la legisladora.Cuando se le consultó a la diputada su visión sobre la gestión del gobernador, ésta aseguró: "Gustavo Bordet está haciendo una muy buena gestión con recursos propios, aun con las limitaciones que tenemos con un gobierno nacional que recorta programas sociales y el envío de fondos para obras públicas"."Hay una discriminación hacia nuestra provincia y no se les están mandando los fondos que corresponden", sentenció Gaillard y en esa línea mencionó la paralización de obras en la Autovía 18 y los recortes del programa Remediar.Valoró también que "Bordet se ha parado muy fuerte con el tema de la coparticipación".