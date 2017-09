La familia Maldonado rechazó testimonio de pareja que dijo haberlo llevado

Policiales Realizan operativos para buscar a Santiago Maldonado en el río Chubut

La familia de Santiago Maldonado rechazó hoy el testimonio de una pareja que dijo haber visto al joven, al tiempo que denunció la "adulteración" de libros de Gendarmería Nacional."No quiero escuchar más pelotudeces, hay que buscar cosas serias", dijo Sergio Maldonado, hermano de Santiago, al ser consultado sobre el testimonio de una pareja de Tierra del Fuego que declaró haber levantado al artesano en un tramo de la ruta 40."No quiero escuchar más pelotudeces. Hay que buscar cosas serias que tengan relación con la desaparición forzada de personas, esa es la única hipótesis", señaló, en declaraciones a las radios 10 y El Mundo.Según el testimonio del matrimonio conocido ayer, el pasado 22 de agosto levantaron a un joven con características físicas similares a las de Santiago Maldonado en el tramo de la ruta 40 que va de Esquel a Tecka.El hermano del joven de 28 años que fue visto por última vez el 1 de agosto, según declararon testigos en la causa judicial, en una protesta de grupos mapuches."El Gobierno debería aceptar eso, que es una desaparición forzada, de una vez por todas", señaló Sergio Maldonado.Consideró que "lo primero es apartar a Gendarmería e investigarla, sea o no culpable".Este jueves, la familia de Maldonado informó que la fiscalía federal de Esquel cuenta con los libros de los escuadrones de Gendarmería que participaron de los operativos en la comunidad mapuche de la zona el 1 de agosto y que, según dijeron, "están todos adulterados".Según informaron, se trata de documentación de los escuadrones 35, 36 y 37: los que participaron de la represión a la comunidad mapuche de Cushamen del 1 de agosto, donde fue visto por última vez Maldonado."Simplemente había que mirar: hay hojas de más que están pegadas con cinta scotch, están cambiados los nombres, las fechas, los móviles, las armas", advirtió la abogada de la familia, Verónica Heredia.La letrada señaló que "la fiscalía tiene los libros desde el 17 de agosto y no ha hecho nada".En declaraciones periodísticas, Heredia insistió en que a pesar de que la que la responsabilidad de Gendarmería es la única hipótesis que maneja el Ministerio Público Fiscal en la investigación forzada de Maldonado, "resulta muy preocupante que no se hayan tomado medidas correspondientes con la urgencia correspondiente"."Es preocupante porque sin fiscales que investiguen no se puede avanzar", añadió.Al respecto, Andrea, esposa de Sergio Maldonado, el hermano del joven desaparecido, mencionó que la familia seguirá "reclamando una investigación seria e imparcial, que nos parece terrible que aún no se haya hecho"."Solo se está investigando la hipótesis que señala a Gendarmería" por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, informó su hermano mayor, Sergio, durante una conferencia de prensa.En tanto, la abogada Heredia criticó a la fiscal federal Silvina Ávila porque, según dijo, "a pesar de que se investiga una desaparición forzada, no se tomaron las medidas correspondientes ni con la urgencia correspondiente".La letrada se pronunció de esa forma luego de un encuentro con la fiscal Ávila, luego de que la familia inicialmente se quejara de que no era recibida por la funcionaria, aunque luego se produjo un encuentro en el que pidieron informes sobre la situación de la causa."La falta de información clara atenta no solo contra la investigación sino contra los familiares, que tienen que estar todo el tiempo escuchando barbaridades de los medios que inventan cualquier cantidad de historias", señaló.Pidió que "tengan más respeto por la familia, les estamos diciendo que la fiscalía no tiene otra hipótesis más que la de la desaparición forzada en manos de Gendarmería". (NA).-