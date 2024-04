Dos sospechosos del crimen de Gustavo Barrientos escaparon de comisaría porteña

en su casa del barrio "Los Cardales", ubicado en la localidad de Colonia Ensayo (departamento Diamante), y lo acribillaron a disparos en el interior de la vivienda.El ex barrabrava de Patronato, cumplía una salida transitoria, ya que, ocurrido en noviembre de 2012, en barrio Paraná XX de la capital entrerriana.sobre su participación en el crimen que tiene características sin precedentes en la provincia y sin antecedentes computables, serían dos hombres que estarían entre los integrantes de la banda que asesinaron a "Petaco".Un hecho inusual ocurrió lejos de la provincia de Entre Ríos, pero repercute gravemente al tratarse de dos personas buscadas de participar en el crimen de Gustavo "Petaco" Barrientos. Según diera cuentaen diálogo con el Jefe de Homicidios, Miguel Delavalle,(provincia de Buenos Aires).Al respecto, el comisario dio cuenta del hecho: "Nos dimos cuenta que en una noticia en Buenos Aires de una comisaría se habían escapado dos prófugos y cuando vemos las dos fotografías, vimos que uno tenía".Por otro lado, verificó cómo habrían logrado burlar a la policía: "Vemos los dos nombres de estas personas y no coincidían. A través de nuestras. Uno de ellos coincidía con la fotografía y el otro era nada que ver. Mauricio García supuestamente era el prófugo y la foto. Nos dimos cuenta que era Diego Costa y que había dado una identidad falsa, que ya había hecho con anterioridad"."Nos dijeron que Diego Costa estaba detenido desde el 28 de noviembre del año pasado. Llevaba cuatro meses detenido y acá nunca se había tomado conocimiento de esa situación. Sondeando un poco más con las personas que habían realizado la detención, nos pasaron la información de los otros detenidos que estuvieron por el mismo hecho ?portación ilegal de arma de fuego y falsificación de documentos-". Al respecto, Derián Bordiga no era la persona detenida, sino que efectivamente se trataba de Juan Sebastián Gomila Bordiga, "ya que la foto era idéntica a la persona que nosotros buscábamos", indicó el jefe de Homicidios.