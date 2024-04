Delincuente ingresó por el techo a una carnicería y se llevó dinero y un celular

En la madrugada de este jueves, una carnicería ubicada en la esquina de Provincias Unidas y Combatientes de Malvinas, de la ciudad de Paraná, fue blanco de accionar delictivo. Un sujeto logró acceder por el techo y se llevó dinero en efectivo que había en la caja registradora y un celular.En diálogo con, Ramiro Cabañas, dueño del comercio, relató que “entraron por el techo donde hay una ventilación, a la sala de máquinas; rompieron una puerta, se dirigieron rápido a la caja y sustrajeron lo que había para empezar el día y un celular”. Si bien el lugar, tiene alarma, la parte de arriba del local no cuenta con sensores y si bien se activó una vez que bajaron el aviso no llegó al celular de Cabañas.Sobre el monto sustraído, indicó que sólo era cambio, unos 3.500 pesos.Asimismo, afirmó que todo el hecho quedó grabado por las cámaras de seguridad, registros que ya están en manos de la Comisaría Décima. “Por el lugar donde entró hay una cámara enfocando directo y cuando la ve, se pone la capucha, después anda con la cabeza medio baja, pero se lo ve”.“La alarma sonó cuando bajaron, pero el muchacho trabajó tranquilo, se ve que está acostumbrado, hizo el trabajo y se fue”, remarcó.Cabañas mencionó que tras lo sucedido, “vamos a poner una reja y asegurar un poco mejor, a la puerta de aluminio se ve que la rompieron con mucha facilidad, y vamos a tener que acomodarlo y tratar de cuidarnos un poco más”.En el lugar trabajó personal de Criminalística “y sacaron huellas que pueden ser útiles” para identificar al delincuente.La carnicería hace 33 años que está en ese lugar. “La inició mi papá y la continúo yo”, destacó Cabañas.Al lado de este comercio hay una despensa a la cual el malviviente quiso ingresar por un ventiluz, pero no pudo acceder y probó suerte en la carnicería.