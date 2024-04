Joven fue asesinado tras perder importante suma de dinero en carreras cuadreras

Foto: Kevin Rogelio Rodríguez Almeida (23) fue asesinado Crédito: Clarín

Un joven fue asesinado de un balazo tras perder una importante suma de dinero en las carreras cuadreras que se realizaron en la localidad misionera de Pozo Azul. El acreedor y propietario de uno de los caballos es el acusado de cometer el crimen y todavía no pudo ser detenido por la Policía.



Las competencias se llevaron a cabo el fin de semana en un predio ubicado a unos dos kilómetros de la ruta provincial 17 y contó con una masiva concurrencia de espectadores, ya que iban a correr los mejores caballos del norte provincial.



Desde la Municipalidad dijeron que el encuentro turfístico contaba con autorización y la Policía se encargó de realizar un operativo de seguridad en la zona.



La jornada transcurrió sin mayores problemas hasta bien entrada la tarde. Un joven identificado como Kevin Rogelio Rodríguez Almeida (23) había realizado importantes apuestas pero la suerte le resultó esquiva.



El apostador admitió que no contaba con el dinero para hacer frente al pago de la deuda, lo que dio origen a una fuerte discusión con el propietario del caballo ganador, un hombre que vive en Puerto Iguazú.



Rodríguez de Almeida se retiró del lugar sin hacerse cargo de lo que debía. Cuando circulaba por la ruta provincial 17, fue alcanzado por Gerardo Silva (49), quien había iniciado el camino de retorno a su ciudad natal a bordo de su camioneta y un trailer donde llevaba su caballo.



Lo que no está claro aún es si ambos volvieron a discutir por el pago de la deuda o si el hombre disparó sin que mediara palabra.



El joven, que se desempeñaba como remisero en Bernardo de Irigoyen, fue llevado de urgencia a un Centro de Atención Primaria de la Salud de Pozo Azul y, desde allí, derivado al Hospital SAMIC de Eldorado, adonde llegó sin signos vitales.



Fueron los médicos de ese centro asistencial los que alertaron a la Policía sobre el crimen. Fuentes vinculadas a la investigación dijeron que los asistentes al encuentro hípico se mostraron renuentes a aportar datos sobre la pelea previa de la víctima y el ahora prófugo.



La Policía mantiene vigilado su stud en la zona conocida como 2.000 Hectáreas y también su domicilio, en el barrio 1º de Mayo, en Puerto Iguazú, donde sólo se constató la presencia de su esposa y dos hijos.



Silva fue socio en una empresa de remises de Puerto Iguazú y era organizador de eventos de destreza hípica en su granja de las 2.000 Hectáreas.



El prófugo se moviliza en una camioneta Toyota Hilux y los investigadores creen que pudo haber escapado hacia la zona de San Antonio, en la frontera con Brasil, donde tiene familiares.