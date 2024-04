Manosea a mujeres y lo detienen, pero es inimputable

Un individuo de Concepción del Uruguay, desde hace años viene siendo detenido reiteradamente por hechos de abuso, pero luego es liberado por ser inimputable.



Se trata de RS, de unos 35 años de edad, quien numerosas veces fue denunciado por manosear a mujeres, ya sean mayores, jóvenes y hasta menores.



En su historial hubo dos víctimas miembros del Poder Judicial que fueron atacadas, situaciones que, como en los otros casos, no pasaron a mayores.



Este sujeto es siempre detenido y reconocido por numerosas víctimas, llevado al hospital Urquiza, sometido a pericias psicológicas por parte del equipo de profesionales y declarado inimputable ya que presenta no menos del 80 por ciento de incapacidad, por lo que no es sujeto punible al no comprender la criminalidad de sus actos.



La Ley de Salud Mental, Nº 26667 del año 2010 busca que las personas no sean internadas en lo que hospitales monovalentes de Salud Mental, donde generalmente eran abandonadas por sus familias de manera permanente, publica el portal 03442.



En el caso de RS, queda a custodia de su familia, pero transita libremente por las calles, solo esperando un nuevo momento.



La Fiscalía interviene ante el delito cometido, pero no puede seguir avanzando por los resultados periciales psicológicos.