Robaron bolsones de alimentos en Cáritas de Gualeguaychú

El hecho ocurrió en el salón de la sede Cáritas ubicado en el barrio Yapeyú, de la ciudad de Gualeguaychú.



En esta oportunidad los delincuentes sustrajeron bolsones de leche y arroz, que eran destinados a armar los paquetes de alimentos que se distribuyen a 32 abuelos de la zona. También robaron alimentos procesados y frutas. “Nos robaron como cuatro o cinco veces y el daño más grande es el desaliento el cansancio de la gente de Cáritas. Están cansados y no quieren seguir”, señaló el Padre Jorge Almeida.



Explicó, además que “los robos han sido casi semanales” y de distintas formas. La primera vez forzaron una puerta, después una ventana, en otra oportunidad rompieron las rejas. Hasta la fecha, fueron sustraídos distintos elementos. Robaron una pava eléctrica, una multiprocesadora que recibieron de Cáritas Diocesana para procesar alimentos, bolsones de alimentos, acolchados, agujas e hilos del taller que se realizaba los martes y jueves.



“La acción de Cáritas, no es en el barrio solamente, con los pobres, los enfermos, los ancianos y todas las necesidades del barrio”, remarcó el sacerdote.



Uno de los hechos en los que Cáritas tomó acción fue durante las últimas inundaciones que sufrieron los vecinos y acompañó con alimentos en momentos de crisis, mediante colectas, para atender la demanda en sectores de mayor vulnerabilidad.



Finalmente, comunicó que aún aguardan la devolución de parte del Juzgado, de una bomba de agua recuperada de un robo. “Gracias a Dios alguien vio, la Policía la encontró y la bomba está hace un mes en el Juzgado. Con la burocracia no nos la devuelven todavía”, dijo el sacerdote.



“La situación de inseguridad es general, está en nuestras propias familias y parroquias. Desde que yo estoy nos han robado varias veces. Esto nos duele a todos”, lamentó. Con el objeto de reunir fondos para reponer algunos electrodomésticos que fueron sustraídos, el Padre informó a la comunidad que se realizará, el próximo 25 de mayo, una venta de buseca. (Radio Máxima)