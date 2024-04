Recuperaron costosa bañera robada de un corralón: hubo un detenido

Un detenido por el robo de la bañera robada

Recuperaron costosa bañera robada de un corralón de venta de suministros sanitarios, ubicado sobre avenida Ramírez al 4.600 en Paraná; el hecho de inseguridad ocurrió al mediodía de este jueves y fue resuelto rápidamente por el personal policial de comisaría sexta.“Estamos atendiendo a los clientes lo mejor que se puede y tratando de pasar esta situación, cuando escuché un ruido fuera del negocio, pero al salir no me percaté de la faltante de una bañera; un albañil me avisó que un hombre iba con una bañera al hombro”, contó ael empleado del corralón. “Ante el momento que se vive, hay quienes no tienen otro recurso que salir a robar”, indicó Jorge.“Por lo que veo en la avenida y lo que pasa en muchos sectores de Paraná, hay quienes honradamente salen a ganarse la vida y otros que, lamentablemente, se les profundiza la ocupación que ya tienen, porque son chorros”, indicó el trabajador.El corralón de venta de suministros sanitarios exhibe los productos que ofrece con la intención de incrementar las ventas. “Es una bañera de 1.60 metros por 70 centímetros de ancho; y es liviana, pero hay que llevarla”, indicó Jorge. Y agregó: “Ronda los 200.000 pesos, pero la podrían vender a menos que nada y lamentablemente, no para comprar alimentos”.“A raíz del llamado que ingresó al 911 y con los aportados que aportaron quienes vieron a este sujeto con la bañera, inmediatamente, nos abocamos a tratar de localizarlo. El sujeto, que es mayor de edad, fue atrapado en calle Vera Peñaloza”, confirmó ala jefa de comisaría sexta, subcomisaria Albarracín.Por disposición del fiscal Cristian Giunta, el ladrón quedó detenido.“Como policías, lo más gratificante es poder resolver los robos, amén de todos los problemas que tiene la sociedad y por los que acuden a las comisarías”, confesó la funcionaria policial.El empleado del corralón, por su parte, agradeció al personal policial y recomendó a la ciudadanía “no dejar de comunicarse con el 911 y la comisaría más cercana a su domicilio porque tendrán la respuesta que tuve”.