Definirán este jueves la situación procesal del comisario Querencio

Foto: Archivo

Pasadas las 11 horas de este miércoles, se llevó a cabo a la audiencia de apelación en el marco de la causa por abuso sexual contra el comisario Enrique Querencio, ex jefe de la policía de Concordia.



Vale recordar que el pasado viernes 5 de abril, el Juez de Garantías – Francisco Ledesma – hizo lugar al pedido de los fiscales Mauro Jaume y Evelina Espinosa y de esa manera dictó la prisión preventiva para el ex titular de la Jefatura Departamental Concordia, por el plazo de 60 días en la Unidad Penal de Paraná.



Esa medida judicial fue apelada por el abogado defensor de Querencio, el Dr. Eduardo Gerard, quien en la audiencia de este miércoles que fue presidida por el vocal Maximiliano Larocca Rees, solicitó la libertad para su pupilo o en su defecto la prisión preventiva domiciliaria.



Una vez finalizada la jornada, Larocca Rees indicó que se tomará 24 horas para dar a conocer su resolución, es decir, que este jueves a las 11 horas se sabrá qué pasará con la situación procesal del comisario Enrique Querencio, precisó Concordia Policiales.



Cabe recordar que el pasado jueves 4 de abril, el Superior Tribunal de Justicio anuló la pena de 12 años de prisión que se encontraba cumpliendo Querencio por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por un funcionario policial en ocasión de sus funciones. Asimismo, los vocales habían ordenado que quedara sin efecto la cautelar que recaía sobre el ex jefe de la Policía de Concordia desde agosto del 2023 cuando fue alojado en la Unidad Penal de la capital provincial.