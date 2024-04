Denunció una red de trata infantil en tv y cayó presa por prostituir a sus hijos

Se hizo viral por denunciar trata de menores, pero la detuvieron porque prostituía a sus hijoshttps://t.co/DPqRXLSadU pic.twitter.com/UWUsZQ6YJp — Primer Plano (@primerplanotv) April 14, 2024

Hace unos días, una mujer que denunció un caso de trata infantil durante un móvil en vivo quedó detenida, acusada de prostituir a sus hijos menores de edad. De acuerdo a lo informado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, la mujer estaba prófuga y tenía una orden de captura. Luego, cuando fue vista por televisión lograron arrestarla.Cabe destacar que el operativo se llevó a cabo este domingo en la avenida Callao al 1100. Los efectivos la buscaron por distintas áreas de la Ciudad de Buenos Aires, incluyendo Villa Crespo, Caballito, Floresta, Palermo y Barrio Norte. Finalmente, las autoridades la encontraron en Recoleta.La investigación, ordenada por el Juzgado Criminal y Correccional N°4 a cargo de Martín Yadarola, se inició en 2019 y tenía como objetivo dar con una pareja acusada por los delitos de “reducción a la servidumbre en concurso real y abuso sexual con acceso carnal”. La mujer fue identificada como N. B. M. G., mientras que su pareja, un hombre de quien no trascendió la edad, se lo conoce por las siglas V. C. A.La Justicia constató que estos delitos “se habían cometido en al menos cinco ocasiones, con la agravante de que los imputados tenían la guarda de las víctimas y existía una situación de convivencia preexistente, siendo la mujer responsable de entregar a sus propios hijos a su pareja para que los haga prostituirse a cambio de dinero”.El hombre, a quien se lo señaló como pareja de la acusada, fue detenido en 2022 por la Policía, quienes lograron su captura tras un pedido de detención por parte del Juzgado. Mientras tanto, la mujer se había ido de su vivienda y los efectivos no podían localizarla.El sorprendente giro en el caso se produjo cuando la por entonces prófuga fue vista durante un móvil en vivo por TN, donde se acercó a la periodista Paula Bernini para denunciar la situación de violación, pero asumiendo una posición de víctima. En ese momento, los investigadores constataron que se encontraba cerca del lugar donde este domingo fue arrestada.