Buscan a una pareja que sería testigo del fatal accidente en Federación

Policiales Madre e hijita que sobrevivieron en fatal accidente están intubadas y muy graves

Luego del luctuoso siniestro vial ocurrido el martes por la noche en el ingreso a Federación, donde un hombre de 33 años y su hijo de 8 perdieron la vida, la fiscalía busca a posibles testigos del hecho.Josefina Penón, funcionaria del Ministerio Público Fiscal, informó que en el lugar del impacto no hay cámaras de seguridad que puedan aportar las imágenes de prueba. "Ahí, justo en ese lugar donde fue el accidente, no hay", detalló la fiscal, sin embargo, "sí hay en lugares anteriores; más a la salida y más cerca de la comisaría Suburbios", comentó.Más allá de lo que pueda aportar este tipo de instrumento, "la policía también está trabajando en individualizar e identificar posibles testigos", con el objeto de sumar "todo aquel elemento de prueba que sirva para dilucidar este hecho".Fue allí donde trajo a colación que, "una persona con la que nos entrevistamos tras el accidente, dijo que había un matrimonio de Concordia que justo cruzaba y que pudo presenciar el accidente; pero estas personas no pudieron esperar a que llegue la policía ni la fiscalía para entrevistarlos, porque tenían que irse de manera inmediata".La profesional apuntó que "lamentablemente no podemos contar con estas personas, porque tampoco se han comunicado para hacernos saber qué fue lo que presenciaron". Es por eso que, la fiscal exhortó a esos potenciales testigos del choque a que presten testimonio o puedan aportar datos.Puntualmente solicitó "que, si no pueden concurrir a Federación personalmente, pueden hacerlo por teléfono para que nosotros podamos entrevistarlos o en su caso ir nosotros a la localidad y entrevistarnos con ellos en Concordia", remarcando que "si ellos han presenciado el accidente, sería muy importante contar con su testimonio", remató la fiscal a Diario Río Uruguay.