Recuperaron camioneta robada a ex candidato a intendente

Robaron, este martes, una camioneta Renault Oroch al ex candidato a intendente de Crespo -por Políticas para la República-; creador del Hogar Nuevo Amanecer -institución de residencia de jóvenes con discapacidad-; y conocido promotor de la Educación Emocional en Entre Ríos, Carlos Sigvardt. Tras la intervención policial, a media mañana de la misma jornada, el vehículo fue recuperado y un sospechoso quedó vinculado al ilícito.Al respecto, el jefe de la comisaría de Crespo, Daniel Roldán, detalló a"El damnificado nos hizo saber que había visto su camioneta Renault Oroch, por última vez a las 00:00 y cuando se despertó por la mañana, promediando las 6:00, la unidad ya no se encontraba. La presunción fue que un desconocido habría accedido al domicilio, ubicado a la vera de Ruta 131, el cual había quedado con una puerta abierta y desde el interior habrían tomado la llave del vehículo".Una hipótesis del Área de Investigaciones de la ciudad tomó fuerza tras las primeras averiguaciones "y se fue nutriendo con testimonios y sospechas que recaían sobre un ciudadano radicado en inmediaciones a la escena de sustracción”. “Así se llegó a conocer, con buen grado de certeza, que se encontraría en la zona de Seguí", explicó el funcionario policial."Efectivamente, la camioneta fue localizada por personal policial de Crespo, que se había trasladado hasta Seguí, comisionado en alcanzar la resolución del caso; el rodado fue hallado en calle Rocamora, en cercanías a la Terminal de Ómnibus de la vecina localidad", precisó Roldán y agregó: "Incluso se recolectaron registros fílmicos, de privados de las inmediaciones del hallazgo, que son elevados a la Justicia como elementos de prueba para la eventual ponderación de responsabilidad del acusado".Una persona se encuentra individualizada en la causa, mientras se aguardaban nuevas directivas de la Fiscalía actuante. "Se trata de un ciudadano mayor de edad, que presenta antecedentes por hurtos y robos en esta jurisdicción", confió el comisario. Asimismo, aclaró que "no posee medidas vigentes como consecuencia de los expedientes anteriores que lo tienen como imputado".