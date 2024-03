Tres personas murieron en un impresionante choque frontal entre auto y camión

Un choque frontal entre un automóvil y un camión a terminar en tragedia sobre la Ruta Nacional 14, donde tres personas perdieron la vida, al parecer, por una mala. Hace un mes, otras cinco personas, toda una familia que iba de vacaciones, perdió la vida en similares circunstancias, confirmaron fuentes oficiales.El accidente ocurrió alrededor de las 16:45 del lunes, a la altura del kilómetro 591, frente a la estancia Aguapey, entre las localidades de La Cruz y Alvear, donde circulaba unSegún relataron fuentes locales,, pero no midió que adelante había una elevación de la ruta, por lo que no alcanzó a ver que venía otro camión de cargas con acoplado que terminó impactándolo de frente.. El auto quedó a pocos metros de la ruta, irreconocible por lo destruida de toda su estructura. En tanto, el camión terminó a unos 25 metros dentro del zanjón lateral de la ruta.En cuestión de minutos, bomberos voluntarios de La Cruz se hicieron presentes para rescatar a las víctimas. No había nada qué hacer para los ocupantes del auto.. El conductor del camión, un hombre de 41 años que se dirigía a Misiones, sufrió algunas lesiones de consideración, por lo que debió ser trasladado al hospital de La Cruz para su atención, publica el diarioEl tránsito quedó interrumpido por varias horas debido a la magnitud de los destrozos y porque sobre la ruta y la banquina estaban desperdigados restos del automóvil y sus ocupantes.La Ruta 14 tiene un antecedente reciente que data de casi un mes, en el que todos los integrantes de una familia, entre ellos tres niños de cinco a diez años, perdieron trágicamente sus vidas al chocar frontalmente contra un camión. Fue el 15 de febrero pasado, a la altura del kilómetro 576, a dos kilómetros de la localidad de La Cruz.La familia viajaba en un Peugeot 306, cuando imprevistamente impactaron de frente contra un gigantesco camión de envío de encomiendas que se había cruzado a la mano contraria, presuntamente por un desperfecto mecánico, estimaron autoridades policiales.El choque sucedió alrededor de las 8:30 de la mañana y tanto el día como la ruta estaban en excelentes condiciones.Según trascendió, la familia se dirigía desde la provincia de Buenos Aires a Misiones para pasar sus vacaciones. El matrimonio estaba compuesto por dos efectivos de la Policía Bonaerense que viajaba junto a sus tres hijos menores.