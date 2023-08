Hallan muertos a madre e hijo en un freezer: asesino se habría quitado la vida

Foto: Horror en Olavarría Crédito: El Popular

Una mujer de 53 años y su hijo de 13 fueron encontrados asesinados dentro de un freezer y la pareja de la primera de las víctimas, un hombre de 40, ahorcada en un pasillo de la misma vivienda de la ciudad bonaerense de Olavarría, y los investigadores creen que se trató de un doble homicidio seguido de suicidio, informaron fuentes policiales y judiciales.



El hallazgo de los tres cadáveres pertenecientes a María Sandra Aguer (53), Thiago Contreras y Marcelo Fabián Ene (40), se produjo en las últimas horas, en un domicilio de la calle Lisandro de la Torre al 5000, en el barrio Pellegrini de dicha ciudad de la zona centro de la provincia de Buenos Aires.



Efectivos de la comisaría 2da., del Comando de Patrullas y la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Olavarría acudieron al lugar tras un llamado al 911 y al ingresar a la propiedad encontraron en el interior de un freezer los cuerpos de Aguer y de su hijo Thiago.



Mientras que en un pasillo los agentes encontraron ahorcado al hombre, quien era la actual pareja de la mujer, pero no el padre del adolescente.



A raíz del hallazgo, se hizo presente en la escena del crimen la fiscal Paula Serrano, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 descentralizada de Olavarría, quien ésta noche supervisaba la tarea de los peritos de la Policía Científica.



Del primer relevamiento en la vivienda, los investigadores determinaron que no estaban violentados los accesos, por lo que presumen que se trató de un doble homicidio seguido de suicidio.



Por otro lado, constataron que no había denuncias previas por episodios de violencia de género por parte de Aguer hacia su pareja.



Los cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial para realizar las autopsias correspondientes y determinar las datas de muerte.





"Siempre vas a estar en mi alma wachin todavía no caigo, pensando que hace dos semanas estábamos bardeando en bici, rompiendo espejitos, en tan poco tiempo te volviste re importante para mí", expresó en una historia de Instagram un amigo del adolescente asesinado.



La causa está a cargo de la jueza Fabiana San Román, del Juzgado de Garantías 1.