Chocaron dos colectivos en acceso a San Benito: hospitalizan a varios pasajeros

Dos colectivos urbanos chocaron esta tarde, en calle Newbery y la nueva circunvalación, es decir, en el ingreso a la localidad de San Benito por RutaProducto del impacto, varios pasajeros resultaron heridos y debieron ser trasladados a diferentes nosocomios, tanto de Paraná, como de la localidad vecina de San Benito.Uno de los choferes de los colectivos, dialogó con Elonce y explicó que el choque, ocurrió luego queSegún relataron los testigos, los colectivos se trasladaban a baja velocidad, producto que la zona está en obra y se circula con precaución, pero lo sorpresivo de la maniobra de un auto, ocasionó el siniestro vial, señalaron a este medio.“Por una persona que hizo una mala maniobra y por no querer chocarlo, terminamos chocando nosotros”, afirmó el trabajador y agregó que el conductor del auto se dio a la fuga.Al respecto, el colectivero contó que “salió de la gomería, no se si se equivocó de carril o qué, pero hizo marcha atrás cuando venía el colectivo y para no chocarlo, mi compañero frenó de golpe y no alcancé a evitar impactarlo. Es un colectivo grande, que iba con varios pasajeros y no se pudo frenar”, explicó el trabajador del volante.Por otra parte, el chofer del colectivo que chocó desde atrás a otro, confirmó que “que requieran una emergencia”, señaló a Elonce y agregó que “sufrimos un susto importante”, dijo.En referencia a la zona de obra, el chofer dijo que “se circula con precaución y está todo señalizado. Incluso, en algunos lugares, solamente pasa un vehículo, por lo que se organiza para pasar”, explicó el colectivero.