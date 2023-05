Un inspector de Tránsito denunció que fue brutalmente golpeado por otro

Un inspector de Tránsito de Concordia, Antonio Bonasola, denunció que el martes fue brutalmente golpeado en la vía pública por un compañero de trabajo. “Dejé a mi nieto en la pileta de natación y me fui a caminar para el lado de la costanera. En ese momento, él (por el agresor) me gritó desde la camioneta, la dejó parada en la vía y calle Mitre y yo no lo vi, de golpe me apareció desde atrás y me pegó en la nuca con una manopla metálica", repasó la víctima del ataque.Y agregó: “Me golpeó con una manopla. Yo perdí el conocimiento y caí al suelo. En el piso, este muchacho, me agarró a patadas en las costillas y justo en ese momento, según me contaron, porque yo estaba inconsciente, una pareja de evangelistas me lo sacó de encima. De lo contrario, me hubiera golpeado hasta matarme".Además, Bonasola contó que el golpe recibido en la zona de la nuca le afectó un nervio y, como consecuencia, también tiene dificultades para hablar.A su vez, profundizó: "Hace un año atrás, cuando él chocó a mi hijo, yo pedí que le hicieran el control de alcoholemia, pero él (el agresor) se escapó con la Policía de la Comisaría Tercera que lo cubrió". Según el denunciante, desde esa vez, este compañero de trabajo quedó enojado con él. “Trabaja en la calle y es muy agresivo y tiene muchas denuncias por violento. Me quiso matar", aseguró el hombre golpeado.La fiscal Daniela Montangie confirmó que dictaron medidas de coerción para con el agresor y "se buscaron registros de cámaras en el lugar y testigos presenciales del hecho"."El primer informe médico determinó lesiones leves, pero el agredido sigue con muchos dolores en la cabeza, por lo que se van a profundizar los estudios y se va a ver un cambio de calificación", informó al ratificar que Bonasola "fue golpeado en la nuca y recibió patadas en el piso".La familia del agredido había solicitado públicamente por testigos que hubieran presenciado los hechos para que acudieran a la Justicia. “Toda la información recabada se pudo sumar al expediente, además de las pericias médicas y psicológicas que le han hecho a mi papá”, confió el hijo de Bonasola, Emanuel.En la oportunidad, Bonasola (h) apuntó que el ataque “tiene raíz en una colisión que tuvo esta persona en el mes de mayo del año pasado sobre calle Chabrillón y Belgrano; en el cual esta persona (por Alejandro Silveira) venía a gran velocidad en su camioneta y destruyó nuestro auto”.Sobre el siniestro vial, continuó: “Lo destruyó porque el auto no funciona más. Explotaron los airbags y mi esposa quedó herida, tuvo que ser trasladada en una ambulancia”.“Sinceramente, hasta el día de hoy, no le conozco ni la cara ni la voz a esta persona porque, así como abandonó a mi papá en esta golpiza e intentó matarlo también, de la misma manera, presentó cero preocupación en lo que fue el accidente con mi esposa herida. Así como terminó de hacer su croquis, levantó su camioneta y se fue del lugar”, narró sobre aquel día.“Hasta el día de hoy tampoco dio la cara en la mediación que tuvimos. El accidente está siendo tratado en el Tribunal Civil y Comercial Nº3, gracias al Dr. Bonatto que está trabajando en este caso y, también está colaborando desinteresadamente en el caso de mi papá”, espetó Emanuel.Por último, manifestó con preocupación: “Esperamos que se resuelva pronto todo esto porque una persona con este grado de violencia con la que actúa, sumado al desinterés que tiene hacia las vidas humanas, tanto en el accidente como en la golpiza, no puede estar suelta en la sociedad”.