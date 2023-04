Detuvieron a mujer con más de un kilo de cocaína: ocurrió cerca de una comisaría

Personal de la División Toxicología de la Jefatura Departamental Uruguay, realizó un sorpresivo procedimiento por drogas en el bulevar Sansoni, frente a las oficinas de Bromatología de la Municipalidad, lindante con la Comisaría Segunda de Concepción del Uruguay, donde se detuvo a una mujer que era pasajera de un micro de larga distancia, procedente de la ciudad de Paraná.Al parecer, datos que los uniformados tenían, llevaron a que se montara una vigilancia para poder sorprender a esta persona, a la cual la esperaba un hombre en un automóvil.Cuando la mujer descendió del colectivo, fue abordada por los agentes y se encontró en su poder una sustancia sospechosa, que, al ser sometida al test, habría arrojado como resultado cocaína, con un peso superior al kilo y medio.El accionar policial se extendió durante un par de horas, ya que además, se procedió a la requisa vehicular del sujeto que llegó a buscar a la pasajera, quien bajó antes de la Terminal de ómnibus de la ciudad, dio a conocerLos investigadores estiman que la mujer intentaba no correr riesgos de ser descubierta en la terminal, pero no esperaba que la Policía estuviera apostada en el lugar donde la mujer descendió del ómnibus.Por el momento, no se cuenta con información oficial respecto a la cantidad exacta de droga y si hubo otros elementos incautados, transcendiendo que el auto requisado, un Chevrolet de color blanco, estaría radicado en la provincia de Formosa, pero estaba al volante un hombre, que es vecino de Concepción del Uruguay.