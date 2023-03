Plan de fuga narco: piloto entrerriano “no era parte de una asociación ilícita”

Fabián Otarán, abogado de Andrés Donnet , dijo que el piloto de Gualeguaychú “está muy quebrado”, y el procesamiento y la prisión preventiva fue “la peor noticia”.En este sentido, adelantó que apelará la decisión de la Justicia, ya que “no hay pruebas” para acusar a Donnet de haber participado de la compra del helicóptero en España y su contrabando a la Argentina.El abogado manifestó que el juez tomó una decisión apresurada, pero que lo entiende y ahora deberá apelar. En este sentido, sostuvo que el magistrado no cuenta con la prueba necesaria para sostener la resolución.Por otra parte, declaró que no se trata de una pista clandestina ya que se encuentra inscripta en una lista de la región centro. En tanto, dejo entender que el ploteado se habría hecho en Gualeguaychú a partir de cierto testimonio que habría aportado su cliente.“El cubrió su avioneta para que no fuera afectada por el ploteo”, informó.A su vez, Otarán se mostró indignado ante la demora para convocar a la persona que declaró e involucró a su cliente en el caso.En relación al arma que le encontraron a su defendido, declaró: “Esa arma estuvo en la casa de Andrés muchos años, y pertenecía a su padre. El juez sospecha que podría ser el arma que perdió cerca del corsódromo un policía en 2016”.En este momento, se espera las pericias del teléfono de Donett que según Otará esclarecerá muchas cosas.“Afrontamos una pena grave, es una situación difícil, pero lo peor que podemos hacer es desesperarnos, estamos convencidos de la inocencia de nuestro defendido”, concluyó. (Fuente: Radio Máxima)