Encontraron viva a beba que había sido robada: detuvieron a tres personas

Policiales Robaron una beba de un hospital público e investigan a dos mujeres

, informaron fuentes policiales y judiciales.Los voceros confirmaron a Télam queLa niña había desaparecido a las 6 de hoy de una habitación del sector de maternidad del Hospital Interzonal Paroissien, ubicado en avenida Brigadier General Juan Manuel de Rosas al 6000, en el partido de La Matanza."La información que me dieron es que mi hermana le dio el pecho y luego se durmieron ambas. Cuando mi hermana se despertó, la beba ya no estaba", relató a la señal noticiosa A24 Jorge, el tío de la beba.El hombre añadió que "por suerte, está sanita y salva" y que su “hermana (por Yésica, la tía de la niña) recién bajó del auto y entró con la bebé de nuevo”.“Alcanzamos a darle un abrazo. Mi sobrina ya está con la mamá", concluyó.La niña se encontraba esta tarde junto a su madre, luego de estar desaparecida más de siete horas.Tras un llamado telefónico anónimo y una foto, agentes policiales llegaron a la iglesia, y hallaron a la niña junto a un joven de 21 años, quien fue aprehendido, detallaron a Télam los voceros.Horas después, en jurisdicción de la comisaría de Altos de Laferrere, fueron aprehendidas dos mujeres, identificadas por la Justicia como Georgina Ayelén Rodríguez (33) y su hija Milagros Ailén Rodríguez.Ambas están acusadas de haber sustraído a la beba y serán indagadas mañana por el fiscal Gastón Bianchi, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 del Departamento Judicial de La Matanza.De acuerdo a los investigadores, una de ellas, a la 1.30 de esta madrugada, solicitó entrar a una habitación del hospital Paroissien pero le fue negado el acceso, y la otra durante el amanecer, informaron fuentes judiciales a Télam.Esta segunda mujer se había retirado del centro de salud con una mochila y se encontró con la otra, para luego dirigirse hacia la ruta nacional 3, según pudieron reconstruir los investigadores en base a los registros de cámaras de seguridad del centro de salud.En tanto, María Elena, abuela de la niña buscada, contó a la prensa que lograron dar con la beba porque su hija Yésica "había puesto en las redes la foto de la nena"."Al rato la llamó un hombre que le dijo que sabía dónde estaba la bebé, le dio la dirección y mi hija con el novio fueron a buscarla, pero no la encontraron ahí, la dejaron abandonada en una iglesia", aseguró.