Quedó detenido el hijo de Ramón Díaz tras protagonizar fatal accidente

Michael Díaz, uno de los hijos de Ramón Díaz, quedó internado con custodia policial en calidad de aprehendido luego de que este martes protagonizara con su camioneta un choque frontal en la Ruta 5, a la altura de la localidad bonaerense de 9 de Julio. En el siniestro vial falleció la mujer del ex futbolista de San Lorenzo y el conductor del otro vehículo involucrado en el accidente fatal.Según informaron, Michel Díaz quedó en calidad de aprehendido en el hospital Julio de Vedia, donde fue internado por una fractura de fémur y un traumatismo de tórax tras el accidente, por orden del fiscal de la UFI N°4 de Mercedes, Lisandro Masson, quien investiga el siniestro vial como “doble homicidio culposo”.“Está con custodia policial y en cuanto lo trasladen a una clínica de Buenos Aires también será acompañado por los policías. Luego se pedirá la detención”, detallaron. También dijeron que se aguarda el resultado de las pericias.Michael Díaz, de 37 años, protagonizó un choque frontal con su camioneta Dodge RAM, que impactó contra una Renault Kangoo en la que también perdió la vida su conductor. El accidente sucedió este martes en horas del mediodía a la altura del kilómetro 256 de la Ruta 5, entre las ciudades de Bragado y 9 de Julio.Si bien es motivo de investigación, se cree que la RAM, que iba en sentido hacia 9 de Julio, invadió el carril contrario y cuando se encontró con tránsito de frente se tiró a la banquina. Allí se produjo la colisión fatal con la Kangoo, cuyo conductor, también al ver la camioneta de frente, maniobró hacia la misma banquina.Producto del fuerte impacto, la mujer de Díaz, identificada como Bárbara Oliver (32 años), salió despedida del habitáculo de la camioneta RAM. “Se presume que no tenía puesto el cinturón de seguridad”, explicaron las fuentes del caso consultadas por este medio. Murió en el acto.La otra víctima del siniestro vial fue identificada como Aldo Flaque (67). Se trata del conductor del otro vehículo involucrado y que era un ex bombero domiciliado en la ciudad de 25 de Mayo.Fuente del caso informaron que el ex futbolista y su hijo fueron derivados al hospital de 9 de Julio. Allí, el niño de 6 años “se encuentra en buenas condiciones de salud, con contención psicológica por parte del equipo de salud mental del hospital Julio de Vedia”, detallaron a este medio. Los dos aguardan el traslado por obra social a una clínica de Buenos Aires.Además de Policía Vial y Policía Comunal, interviene una dotación de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio, a cargo del Jefe de Estación, Sergio Fernández. Mientras que aún trabajan los peritos en el lugar para determinar la mecánica del accidente. El tránsito, asistido por personal del Peaje, se liberó en ambas manos a las 15.30.Michael Díaz nació en Avellino, Italia, e inició su carrera como futbolista en San Telmo. En 2007 pasó a San Lorenzo, donde Ramón fue contratado como entrenador y jugó junto a su hermano Emiliano, actualmente ayudante de campo de su padre en Al-Hilal de Arabia Saudita. Tuvo un paso por Defensores de Belgrano, Indios de Chihuahua (México) y Ferro de Trenque Lauquen.Al momento del accidente, Ramón Díaz se encontraba dirigiendo el partido de cuartos de final de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita con su equipo, Al-Hilal, que derrotó 3-1 a Al-Fateh.(Fuente: Infobae)