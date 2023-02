Burlando anticipó que apelará el fallo: “queremos ir por un poco más”, dijo

Video: Perpetua para rugbiers en el caso Báez Sosa: el momento en que Thomsen se desmaya

El abogado Fernando Burlando anticipó hoy que apelará el fallo del juicio oral por el crimen de Fernando Báez Sosa para buscar que todas las condenas sean perpetuas, ya que consideró que el Tribunal "tuvo clemencia con tres acusados de una manera irracional"."Ocho condenas. Éste es solamente el comienzo, es el primer paso hacia el camino a una respuesta que realmente acaricie el corazón de Fernando", sostuvo el letrado de la familia de la víctima.En declaraciones a la prensa, Burlando se quejó de que se trató de un "fallo salomónico"."Entendemos que una Justicia contemplativa, una Justicia que no atiende a las súplicas de una víctima, sino que contempla tal vez la juventud de los acusados no es Justicia. Vamos a apelar", afirmó.Y continuó: "Una Justicia débil al momento de evaluar sentencias no es Justicia. No entendemos cómo tres se vieron beneficiados con una sentencia de 15 años. El Tribunal tuvo clemencia con tres acusados de una manera irracional. Ese va a ser el motivo de nuestra apelación"."Fueron ocho condenas, es un buen primer paso. Me hubiese gustado que la Justicia se hubiera puesto los pantalones", remarcó."Es un largo recorrido. Vamos a ir a Casación", indicó.De todos modos, el abogado reconoció que los padres de Fernando, Silvino Báez y Graciela Sosa, "están conformes"."Nosotros, desde la técnica, queremos ir por un poco más", agregó.“Profesionalmente estoy conforme, son temas que generalmente no acaparan la atención de la Justicia, las riñas, y obtuvimos 8 condenas. Pero tengo un sabor extraño, estoy insatisfecho, desencantado, por el beneficio que le dieron a estas tres personas que consideraron como partícipes secundarios del crimen”, declaró en la puerta del tribunal minutos después de la lectura de la sentencia.El letrado se refirió además a la actitud de uno de los acusados condenados a perpetua, Máximo Thomsen. “¿Parece que Thomsen se desmayó? Así le pegaron a Fernando; desmayado”, declaró.Durante la lectura del veredicto, Thomsen, uno de los acusados, se desmayó en la sala de audiencias del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Dolores.Producto de este episodio, el recinto tuvo que ser desalojado para continuar con la lectura del veredicto.