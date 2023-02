“Delitos menores se transforman en graves por el alcohol y drogas”, dice fiscal

El Coordinador de Fiscales del Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Concordia, Dr. José Costa, reconoció que "hemos tenido un enero bastante complicado porque ya llevamos tres homicidios en lo que fue del mes", afirmó."Vemos algo que se venía viendo desde hace mucho tiempo con preocupación, que es el tema de armas y drogas vinculados a los crímenes; siempre aparece este flagelo transversalmente en todos estos delitos que estamos teniendo", lamentó.Posteriormente, se refirió a los tres homicidios que tuvo nuestra ciudad en lo que va del 2023. "Dos de los homicidios tienen autores y están detenidos con prisión preventiva, y estamos trabajando en el homicidio ocurrido en Ruta 4 y Ruta 14".En referencia al homicidio de Ruta 4 y Ruta 14, en el que perdiera la vida Matías Walton el pasado 22 de enero, y por el cual todavía no hay detenidos, nuestros cronistas mencionaron el homicidio del empresario tabacalero Molina que a dos años de su muerte aún no hay detenidos, a lo que el fiscal respondió: "No queremos que pase eso y por eso estamos trabajando intensamente", alentó, reconociendo que "es un caso difícil y en los videos que han circulado por las redes se ve a una persona que no se la distingue bien porque iba con casco y con ropa oscura".No obstante "hay algunas pistas con las cuales se está trabajando y hay varias cosas que se están analizando para llegar a buen éxito". "Creemos que fue mano de obra local, pero se abstuvo de dar mayores precisiones de un caso para "no obstaculizar la investigación que está llevando a cabo uno de nuestros fiscales", dijo aAl ser consultado por el incremento de los casos delictivos en nuestra ciudad, el fiscal respondió que aunque aún no tienen las estadísticas de los últimos meses, "sí se ha visto un incremento", aunque este "no ha sido significativo en cuanto al número". Además, "somos conscientes de que hay mucha gente que no denuncia"."Hay más violencia en los hechos delictivos, vemos más uso de armas. También vemos muchos hechos que por una cuestión no tan grave, termina mucho más grave de lo que podría haber sido, tal vez por el consumo de alcohol, por el consumo de droga y por el uso de armas", reconoció finalmente.