Ingresaron a un jardín maternal e intentaron llevarse un monitor

Delincuentes ingresaron al jardín maternal “Arroyito”, de barrio 33 Orientales, e intentaron llevarse un monitor.Lorenzo Romero, jefe de Comisaría Primera, explicó aque “los ladrones ingresaron por la parte de atrás, que da al arroyo. Una persona que estaba en el polideportivo junto a sus hijos vio cómo tres jóvenes saltaron el tapial e ingresaron. Los vio salir con un monitor, les gritó que iba a llamar a la Policía y los sujetos dejaron lo robado en la zona”.El jardín “hace cinco meses no funciona porque está en refacciones”, comentó el comisario y aseguró que “se está investigando si faltan más cosas”.Confirmó que “en la zona siempre hay gente y también se hacen constantemente recorridas policiales.Por su parte, María Inés, presidenta de la comisión vecinal del barrio, comentó que “llamé a la directora del jardín para que venga, el jardín no está funcionando y les pueden haber llevado más cosas. Actualmente están dictando clases en jardín Santa Mónica, en la Iglesia San Agustín”.“Patrulla tenemos continuamente, por eso me llama la atención lo que ha ocurrido. El jardín fue toda la vida castigado, ahora se ve que roban por los fondos”, remarcó.