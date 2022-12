Encontraron maniatado y muerto a ex combatiente de Malvinas luego de un asalto

Un ex combatiente de la guerra de Malvinas fue encontrado sin vida y maniatado en su domicilio de la localidad bonaerense de Laferrere y se investiga si murió de un paro cardíaco durante un robo, por lo que se espera los exámenes toxicológicos para saber si se le fue suministrada alguna droga.



El hallazgo tuvo lugar el sábado por la noche cuando personal policial arribó a una vivienda situada en Coronel Montt al 4200 en la mencionada localidad del oeste del conurbano bonaerense, luego de que un amigo del propietario del domicilio denunciara que no le contestaba los mensajes de texto.



Ante esa situación, los policías forzaron la puerta de la casa y hallaron sin vida a Daniel Alfredo Rusticane (60), quien era un ex combatiente de la guerra de Malvinas.



Según detallaron las fuentes, Rusticane fue encontrado maniatado boca arriba sobre su cama, a la vez que su vivienda estaba "visiblemente desordenada".



Además, se registró el faltante de una billetera y una camioneta que eran propiedad del fallecido, por lo que se especula que el veterano de guerra murió mientras su casa era asaltada por dos o más personas.



Según especificó el informe preliminar de la autopsia, el hombre de 60 años falleció producto de un accidente cardiovascular y se esperaban los resultados del peritaje toxicológico para determinar si recibió algún tipo de droga que pueda haber desencadenado su muerte.



"Por el momento, no contamos con indicios que haya existido un homicidio. Sin embargo, los demás delitos se continuarán investigando ya que fueron cometidos aprovechando la situación del fallecimiento no traumático de esta persona", manifestó una fuente con acceso al expediente citada por la agencia Télam.



Por último, las fuentes explicaron que “existe la posibilidad” que los autores del robo hayan concurrido al domicilio luego de mantener conversaciones con Rusticane por medio de una aplicación de citas.



Interviene en la causa la fiscal de Homicidio de La Matanza, Karina Licalzi, quien ordenó una serie de peritajes para hallar a los responsables del hecho