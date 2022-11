Seguidilla de robos en barrios Mercantil y Kolbe: reunión de vecinos y policía

Vecinos de los barrios Mercantil y Padre Kolbe decidieron unirse en un reclamo por hechos de inseguridad en esa zona de Paraná. Realizaron en la noche de este martes, un encuentro entre habitantes del lugar, además de efectivos y autoridades de las comisarías 16º, 9º y subjefe de la departamental de la policía.Rosario Ríos, desde el barrio Padre Kolbe, aseveró aque “los hechos de inseguridad se producen continuamente. Todos los días hay de dos a tres robos. Son en domicilios, los delincuentes se suben a los techos. Hay menores involucrados y con antecedentes. La policía patrulla, anda, viene cuando los convocamos, sino viene la comisaría que corresponde por jurisdicción, llega el 911. Pero eso no alcanza. La jurisdicción de la comisaria novena es muy grande, tiene un solo patrullero; hace mucho que venimos reclamando y hay solo cinco efectivos; no alcanza para un barrio que va hasta Las Piedras”., por su parte, desde Barrio Mercantil dijo aque “los hechos delictivos pasan del simple robo. Por ejemplo, a la chica que trabaja en la despensa, la agarraron del cuello, la encerraron, la golpearon; es más que preocupante”.“Hay robos de todo tipo. Además de los delincuentes que entran por los techos, tenemos robo de medidores, entre otras cosas. Lo que también nos preocupa es que la policía, a veces llega a los delincuentes, pero la justicia los libera inmediatamente. A la justicia hacemos este pedido especial”.Asimismo, la vecina opinó: “Creemos que hay que darle más recursos a la policía, trabajan muy bien, en conjunto con los vecinos. Pero no alcanza. Patrullan pero el patrullero pasa por un lado y nos roban por otro”.