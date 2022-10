Video: Le dispararon en la cabeza para robarle el auto

Dos delincuentes quedaron detenidos durante el fin de semana por golpear y dispararle a un hombre a quien le robaron la camioneta en el centro de Bariloche, provincia de Río Negro. El episodio ocurrió cerca de las 13 del domingo y quedó registrado por las cámaras de la calle.La víctima sobrevivió al disparo y logró escapar corriendo mientras los agresores todavía intentaban llevarse su camioneta. Al hacer la denuncia el hombre dijo que le habían robado, pero en el video se vio la alevosía y saña de los atacantes.El hombre sigue internado en el Hospital Ramón Castillo donde fue operado por la lesión que le produjo el disparo en la cabeza: los médicos encontraron un orificio de entrada en su cráneo, pero no el de salida.Los delincuentes son dos hombres mayores de edad y un adolescente de 16 que no fue detenido debido a que es menor, informó el Diario Popular. Los tres se dedicaban a la venta informal pero los investigadores policiales creen que podrían tener "otro negocio clandestino".Fuentes policiales informaron que "tanto los agresores como el hombre que recibió el disparo son oriundos de Mendoza y tendrían diferencias de larga data", lo que significa que el episodio del domingo no fue un robo sino un posible "ajuste de cuentas".La causa quedó caratulada como "intento de homicidio" y es investigada por el fiscal de Bariloche Gerardo Miranda.