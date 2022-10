Robaron un auto que estaba estacionado sobre la vía pública en Paraná

Un auto fue robado durante la madrugada en el barrio San Agustín de Paraná, precisamente en la intersección de las calles Segundo Sombra y Los Aromos. Según informó personal de la Comisaría Decimosexta a Elonce, se trata de un automóvil VW modelo Gol Trend, de color blanco.Al parecer, el vehículo estaba estacionado en la vía pública y durante la noche los dueños del rodado habrían escuchado a los perros ladrar, pero cuando salieron no notaron nada raro, el auto estaba en el mismo lugar. Sin embargo, esta mañana notaron que el vehículo no estaba.El dueño del rodado detalló a la policía que el auto no tenia alarma solo cierre centralizado.