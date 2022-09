Declaró “Teto” Medina y pidió ser excarcelado: “No sé por qué estoy preso”

Marcelo “Teto” Medina declaró que no hay pruebas que lo incriminen en la causa relacionada con la organización “La razón de vivir” y su abogado, Adrián Tenca, pidió que sea excarcelado.Tenca contó que la investigación está “acéfala de pruebas” y reveló que Medina le dijo que no había escuchas que lo involucraran. “Estoy seguro de que lo van a excarcelar porque no tiene nada que ver con este hecho”, agregó.El abogado explicó que el conductor “no tenía absolutamente nada que ver con el rol de la organización” y que, por ese motivo, dejó pedida la excarcelación ante el juez de garantías. Medina también declaró que lo que hacía con “La razón de vivir” lo repetía en otras 15 organizaciones, a las cuales mencionó una por una.El conductor permanecerá detenido en una dependencia policial hasta el próximo miércoles como mínimo, imputado por entre 10 y 15 hechos, según detalló su abogado.El abogado del ex VideoMatch reveló que está “anímicamente bien” que tiene “la esperanza de salir excarcelado”. También detalló que “no tenía idea por qué estaba detenido, ya que cumplía el mismo rol que los demás”.“Él no conoce ni la cocina ni el lugar en el que estaban los demás. Ninguna de las personas a las que les daba las charlas le mencionó algún tipo de circunstancia anómala”, explicó Tenca.Adrián Tenca reveló cuál era el rol de Marcelo Medina con la organización “La razón de vivir” y cuánto cobraba a los distintos pacientes que se acercaban a las fundaciones.Según contó el abogado, a “Teto” le pagaban 10 mil pesos por cada charla que daba en la organización y $2500 por cada paciente al que derivaba a las distintas fundaciones, publicóEl letrado explicó que el conductor iba derivando a los pacientes a las distintas fundaciones de acuerdo al lugar donde vivían. “Los pacientes le decían dónde vivían y él los derivaba a la organización más cercana”.“Era un empleado de cada una de las organizaciones en las que trabajaba. A él le pagaban y le transferían a su CBU”, remarcó Tenca, quien rechazó que Medina “captara pacientes”, ya que, para el abogado “es un término jurídico que no corresponde”.