Denunciaron por presunto abuso a docente de escuela primaria de Paraná

Un grupo de padres denunció por presunto abuso a un docente en la escuela primaria Nº6 “Ernesto A. Bavio” de Paraná. A la directora del establecimiento escolar le exigieron que el maestro sea apartado del dictado de clases, hasta que se aclare la situación.“En el grupo de WhatsApp, una mamá advirtió que la nena había sido tocada por el profesor y eso generó que todos los papás nos pongamos en contacto y, al hablar esta niña, quien dijo que el profesor le había tocado sus partes íntimas, que había acariciado su cara y parte de su cuerpo, los chicos empezaron a contar y hay distintas versiones de agresión sobre el profesor”, aseguró aGloria Franco, una de las madres que envía a sus hijos a esa institución educativa. Según apuntó, el docente al que acusan “a los chicos les tira con bolitas de papel, a los nenes los sienta en el fondo y a las nenas las hace bailar reggaetón y las filma, a otras las sienta en la falda o las sube a cococho”.Los padres pidieron ser recibidos por responsables de la institución escolar en busca de una explicación y, este viernes cuando llegaron al encuentro con la directora, hallaron a padres de otros grados, preocupados por la misma problemática. Finalmente, de la reunión participaron unos 20 papás, de distintas divisiones. “Todos manifiestan agresiones de este profesor de distintas maneras y que a las nenas las que tocaba”, refirió Franco.De acuerdo a lo que informó Soledad Osorio, otra de las mamás que participó de la reunión, “la directora comunicó que habló con la Departamental de Escuelas y le dijeron que el maestro no podía ser destituido de la escuela; que era decisión nuestra si mandábamos o no a los chicos a clases”.“Lo único que pedimos es que él no esté en la escuela hasta que todo se aclare. No queremos juzgar de que es cierto o mentira, pero creemos en nuestros niños”, fundamentó la mujer. Y remarcó: “Queremos mandar seguros a nuestros hijos a la escuela y nosotros, como papás, el poder estar tranquilos en nuestras casas”.“Él es muy brusco con los nenes y amable con las nenas”, comentó la mamá.“Según el protocolo, él tiene que asistir a la institución, seguir cumpliendo con su trabajo, pero a nosotros quién nos da la seguridad de que a nuestros hijos no les pasará nada”, se preguntó Osorio.“Queremos que el docente salga de la escuela, porque es un peligro. Porque no es posible que nuestros hijos pierdan las clases por un maestro”, completó Franco.