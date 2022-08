Gravísimo hecho: investigan “secuestro y tortura” de un joven y hay detenidos

De acuerdo a la denuncia que dio origen a la causa, según indicó Códigos, un muchacho de 19 años habría solicitado dinero a prestamistas, y al momento de concurrir a devolver la cifra pactada, “como se demoró, luego de tomarle el dinero, lo sentaron en una silla, “lo maniataron, sometieron a vejámenes, lo golpearon y torturaron durante varias horas”.



Una de las personas que se encontraba en el lugar “filmó el hecho y lo subió a las redes sociales para aterrorizar a los allegados a la víctima”, expresó Códigos.



Los padres de la víctima, al tomar conocimiento de la brutal agresión, realizaron la denuncia. Investiga en la causa el Fiscal Laureano Dato.

Dos jóvenes fueron detenidos en el marco de una investigación por “privación de la libertad y extorsión” de un muchacho de 19 años. Estas dos personas fueron enviadas por 40 días a la Unidad Penal 1 de Paraná.



Se analiza el hecho como “sin antecedentes, por sus características”.



Los imputados fueron notificados de su situación en una audiencia realizada este jueves en Tribunales. Fueron enviados a la cárcel de Paraná, en principio, 40 días. “Estamos en presencia de un caso gravísimo” Este hecho comenzó el 11 de agosto pasado. “Una familia concurrió a comisaría novena a anoticiar que su hijo había desaparecido en horas del mediodía y no había vuelto a su casa”, comenzó relatando a Códigos el jefe de la División Homicidios, Horacio Blasón.



El personal policial, a través de las distintas comisarías, comenzó a trabajar en la búsqueda de paradero de una persona, detalló. En horas de la noche de ese jueves 11, la policía “tomó conocimiento que a esa familia le llegó un video en el que pueden ver a su hijo, siendo sometido por dos o tres personas, atado a una silla, en el interior de una casa. Lo que al comienzo fue la búsqueda de una persona, se transformó en un posible secuestro y privación de la libertad de un joven”, dijo Blasón.



La comisaría novena inició una investigación de oficio, detalló. La fiscalía convocó a la División Homicidios a intervenir en esta investigación que ya había sido iniciada por la dependencia.



En la noche de ese día se realizaron diferentes allanamientos, mencionó el funcionario policial. Incluso, contó que “se obtuvo información de que el muchacho podría estar en la terminal de colectivos de Santa Fe y hasta allí fueron efectivos de Investigaciones junto a familiares, no pudiendo dar con el chico”.



Cerca de las 5 de la mañana del día viernes, el joven desaparecido “se presentó en su casa y dijo que había estado todo ese tiempo, ‘en un lugar elegido por él’”. No obstante, la investigación continuó y el joven terminó reconociendo que había dicho esto “porque estaba atemorizado”.



“Ese video no pasó a segundo plano, porque ya su familia había reconocido que su hijo era quién estaba siendo agredido, según se observaba en las imágenes, por estas personas”, agregó Blasón.



En horas de la noche del viernes pasado, en el marco de la investigación, “se pudo llegar a personas cercanas a un grupo de jóvenes que podrían haber subido el video a las redes sociales. Se secuestraron teléfonos celulares, se obtuvieron elementos importantísimos que permitieron a los investigadores solicitar un allanamiento en el domicilio en que se suponía había sido grabado este video. El sábado 13 se hizo un allanamiento en un barrio de Paraná, intervino personal de la investigación Criminalística. Se relevó detalles de ese domicilio que eran coincidentes con el video aportado a la fiscalía donde se veía a este joven, sometido por otras personas”, manifestó el jefe de Homicidios.



En el marco del procedimiento “se incautaron elementos que se usan para lastimar a otras personas”, acotó Blasón reconociendo que “estamos en presencia de un caso gravísimo, cuyo desenlace fue la orden de detención, otorgada por el juzgado del doctor Mauricio Mayer, de la persona titular de ese domicilio”.



“Esta persona estuvo prófuga hasta el día de ayer miércoles que fue detenido en el mismo barrio, en el marco de distintos operativos de vigilancia que se habían diagramado con personal de la departamental Paraná, de la dirección de Investigaciones. Fue hallado en el playón del barrio CGT de Paraná y puesto a disposición de la fiscalía”, aseveró asimismo.



Luego, otra persona fue detenida.



Entienden que “podría haber más personas” involucradas en la causa.



La causa está en manos del fiscal Laureano Datto. Elonce.com.