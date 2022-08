Cinco personas murieron tras chocar un auto contra un camión: las identidades

Un fatal accidente ocurrió pasadas las 17 de este jueves a la altura del km 42 sobre la Ruta 14, en el departamento Gualeguaychú.Un automóvil Volkswagen Bora impactó desde atrás contra un camión que se encontraba detenido sobre la banquina, producto de un desperfecto mecánico. Tras el violento choque, el rodado de menor porte terminó debajo del camión.El comisario César Primo, Jefe de la Departamental Gualeguaychú, dijo aque "todo ocurrió a unos 17 km de la ciudad de Gualeguaychú. El conductor del camión es brasilero pero vive en Misiones. Estacionó en la banquina pero sin entorpecer la ruta. Allí pidió un auxilio mecánico".En tanto, se supo que en el auto. Todos fallecieron en el lugar. Se indicó que son oriundos del partido de Moreno, provincia de Buenos Aires."Ellos viajaban desde Buenos Aires a Corrientes, donde iban a participar de una reunión familiar", indicó el comisario y agregó que "murieron en el lugar, no fueron trasladados al hospital".Asimismo, se supo que otros integrantes del grupo familiar viajaban en otro automóvil que venía detrás. Todos están en buen estado de salud, pero se encontraban en shock por lo ocurrido.El comisario comentó aque "no se observaron huellas de frenada".Por otra parte, el fiscal de la causa, Mauricio Guerrero, dijo que "el Bora sólo habría perdido el control, porque hay testigos, que son los mismos familiares de los fallecidos, que iban en un auto detrás. Ellos indicaron que vieron cómo empezó a encarar para el lado del camión y le pegó en la parte de atrás".En principio "no intervino ningún otro auto, vamos a determinar bien que pasó, si fue una distracción o alguna falla en el auto", manifestó."Este viernes se realizará la autopsia de los cinco cuerpos y determinaremos lo que ocurrió", concluyó el fiscal.