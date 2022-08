Archivaron la denuncia de Julián Christe contra un médico forense

Julián Christe presentó una denuncia penal contra el médico forense Héctor Brunner por los delitos de incumplimiento en los deberes de funcionario público.



La defensa de Christe, condenado a perpetua por el femicidio de su pareja, María Julieta Riera, volvió a plantear un pedido de excarcelación con el argumento de que el fallo que lo puso tras las rejas en 2021 no está firme. Además, lo hicieron “por la situación que atraviesa el hijo, LC, de 6 años, quien se encuentra padeciendo graves afectaciones a raíz del encierro de su padre”.



En ese sentido, se supo que el Ministerio Público de la Acusación de Entre Ríos archivó la denuncia contra el forense. Ahora debe definir la procedencia de la denuncia la Fiscalía de Coordinación.



En ese sentido, la abogada de Christe, Mariana Barbitta, expresó en un comunicado que “la denuncia se presentó por incumplimiento en los deberes de funcionario público y falso testimonio del Dr. Brunner, perito oficial que intervino en la autopsia de Julieta Riera, y luego, declaró en el debate”.



“La denuncia era consistente y detallaba cada uno de los incumplimientos que había tenido el perito oficial, lo cual, según Christe, influyó negativamente en el Jurado, que escuchó las falsas afirmaciones del Doctor. Además, se acompañó a la misma un informe realizado por otro forense, donde se especificaba desde lo técnico, las graves consecuencias del accionar de Brunner”, aseguró a Elonce.



Comentó que el 5 de agosto de este año, “la Fiscalía a cargo del Fiscal Giunta, archivó la denuncia y remitió el legajo al Fiscal Coordinador para su revisión automática. El argumento para archivar la denuncia, y evitar que se investigue correctamente la actuación del Dr. Brunner en la causa de Christe, fue que, en el recurso de casación planteado por la anterior defensa de Julián, se habían mencionado los incumplimientos del Doctor Brunner”.



“Para Julián y su letrada patrocinante, este argumento del Ministerio Público de la Acusación es gravísimo y arbitrario por varias razones”, remarcó.



Explicó que “en primer lugar, el recurso de casación, cuya audiencia aun no fue fijada, fue firmado por otros letrados, mientras que la denuncia es recién interpuesta ahora, con la firma de la Dra. Barbitta acompañando a Julián, y junto con un informe médico legal que sustenta los hechos denunciados”.



“En segundo lugar, porque el hecho de que se haya mencionado el accionar del Dr. Brunner en el recurso de casación, no debe ser obstáculo para que se investiguen delitos vinculados a la administración pública de la Justicia y en particular, del Depto. Médico Forense”, manifestó.



“En tercer lugar, porque este criterio para archivar no está contemplado en el Código Procesal Penal de Entre Ríos, lo cual es absolutamente sorpresivo y deja dudas respecto al encubrimiento que podría haber entre los propios miembros de la Justicia, además de que se aparta de los principios rectores del sistema acusatorio, que se intentaría asentar en la provincia”, agregó.



Y finalizó: “Ahora, se espera que la Fiscalía de Coordinación decida si se debe avanzar o no con la denuncia, lo cual, no debería depender del estado y avance de la causa que tiene como imputado a Julián Christe”.