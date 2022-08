Cuerpo hallado en arroyo no tiene signos de violencia: indicios de su identidad

Policiales Hallaron el cuerpo de un hombre en un arroyo e investigan para identificarlo

El pasado lunes, un ciclista que pasaba por la zona del arroyo Las Ánimas al sur de la zona de rebombeo de la Defensa Sur de Concepción del Uruguay, descubrió el cuerpo de un hombre flotando. El cadáver fue sometido a autopsia en la ciudad de Gualeguaychú por disposición de la fiscal Gabriela Seró y este miércoles se supo que no presentaba lesiones o huellas de muerte violenta.Respecto a la identidad, se estimaba que se trataba de un hombre de entre 45 y 55 años, de cabello canoso y barba, pero por el momento no se tiene la identidad.Entre las primeras precisiones que se dieron del informe autópsico, se indicó que el cuerpo “no presenta signos de violencia”, indicó La Pirámide.Sin embargo, respecto a la identidad, los indicios señalan que se trataría de un hombre de unos 50 años de Concepción del Uruguay, que vivía en situación de calle, y hace tiempo no se sabía nada de su paradero.Fuentes judiciales, señalaron a 03442, que se estaría ante un caso de accidente o muerte natural, lo que se está determinando con la intervención de Criminalística.El informe completo de la autopsia estará listo en las próximas horas y se sabrá quién era y qué sucedió.Al parecer, sería una persona que tiempo atrás, habría estado pernoctando en la zona del semáforo ubicado entre Urquiza y Bulevar Yrigoyen de Concepción del Uruguay.