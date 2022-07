Choque en ruta 20: “El auto estaba en el medio de la ruta y el hombre durmiendo”

“Fuimos a un torneo, justo jugábamos la final y una de nuestras compañeras tuvo una lesión y por eso nos demoramos, nos íbamos a ir más temprano. Veníamos lo más bien, el hombre que manejaba la camioneta super prudente. Y fue todo tan rápido que de repente nos encontramos con un auto en el medio de la ruta, y el chofer frenó como pudo. El auto estaba en el medio de la ruta con el tipo adentro durmiendo y sin luces”, relató Andrea Ojeda, que se trasladaba en la combi que embistió fuertemente contra un Renault 18 sobre la ruta 20, en el acceso a la Aldea San Antonio, departamento Gualeguaychú.Según contó, el conductor del auto estaba dormido, con el asiento reclinado y roncaba. Cuando le preguntaron el nombre lo proporcionó, pero no se podía mover mucho y no se le entendía demasiado cuando hablaba.Todas fueron trasladadas al hospital para corroborar que ninguna tuviera lesiones internas. “El señor de la trafic quedó en shock pero está bien. Ya nos tomaron declaración a algunas, pero no sé qué pasará. El auto no tenía patente, no sé si tenía seguro”.“Veo las fotos y no puedo creer que todas estemos intactas. Ninguna fractura, nada”, indicó Andrea en diálogo conEn cuanto al dueño del auto, dio cuenta que “él no se enteró que lo chocaron. La policía le pedía la documentación del auto. Dijo su nombre, pero no se le entendía bien qué decía”. Debió ser hospitalizado debido a las graves heridas que sufrió.“La parte delantera de la combi quedó destrozada”. La jugadora de Central, manifestó “no sé si la va a poder recuperar. Es su herramienta de trabajo. Enseguida llamamos al club y vinieron a buscarnos. El chofer también llamó inmediatamente a su familia porque tienen otra camioneta, para que nos vinieran a buscar”.

Según indicó Ojeda la camioneta venía a una velocidad no mayor a los 90 km, y recalca la prudencia del conductor, que no pudo frenar antes.Por otro lado, expresó su agradecimiento a otros conductores se detuvieron para ayudarlas: “Un camionero se llevó a tres chicas, que eran las que tenían hijos y estaban muy nerviosas. Después otro auto se llevó a una jugadora de Gualeguay estaba en shock. Y un muchacho que paró llevó a otras cuatro chicas también al hospital”.