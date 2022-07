Murió en accidente un ingeniero africano miembro de conocida familia entrerriana

De África a Concordia

Frank Dachary, joven ingeniero agrónomo que residió en Concordia, murió tras impactar su camioneta Toyota Hilux contra un camión que transportaba lácteos, pasadas las 5:30 de este sábado, en la ruta provincial 70 entre Humboldt y Esperanza, provincia de Santa Fe. La víctima regresaba de Esperanza, donde había asistido a un festejo por la graduación de un amigo.Las circunstancias del siniestro son materia de investigación y peritajes. Tras el choque, se desplegó un amplio operativo con policías, bomberos, servicios de emergencia y se realizó un corte de ruta, con desvíos a la altura de la Ruta Provincial 6.El joven nació en Malawi, en el sureste de África: era hijo de un médico concordiense que recorrió los lugares más inhóspitos del planeta junto a la organización “Médicos Sin fronteras”. Viajó durante toda su infancia junto a su hermano acompañando a sus padres.Concordia fue su hogar definitivo y años anteriores se convertía en el punto elegido cada vez que volvían de sus viajes. “Mi papá fue un héroe desconocido, trató de hacer el bien a los demás y era feliz con pocas cosas”, deslizaba Frank lleno de emoción y orgullo, en una entrevista que le realizaron en portal de la localidad entrerriana en 2014.Recordando su historia, viajes, estudio, anécdotas, Frank Dachary contó más detalles sobre su vida en aquella nota. “La verdad no me acuerdo mucho sobre la vida en Malawi dado a que nací y estuve unos meses viviendo allí”.El Dr. Maximiliano Dachary, trabajaba en la ONG de Médicos Sin Fronteras, quienes actúan en zonas de mucho riesgo, principalmente en países de África. Por contrato, debía cumplir un ciclo en misión y volvía para encontrarse con su familia, así fue desarrollando y entregando todo lo que sabía por la salud de sus semejantes. Dachary recorrió el mundo acompañado de sus hijos.Este doctor era además hermano mellizo de Alejandro Dachary, quien perdiera la vida en Malvinas en 1982 y fuera sepultado por su propio hermano Sergio, un ex combatiente en el mismo cementerio de Darwin. Hasta ahí detalles de una familia poco convencional y comprometida con la patria y el bien social.Maximiliano en uno de sus trabajos solidarios por el mundo, se enamoró en Malaui. De allí, dos hijos con la historia del África a flor de piel.Asumió el desafío en cargos de relevancia en la Cruz Roja Internacional y como Médico sin Fronteras. Supo de hambrunas, conflictos armados, choques étnicos, desplazamientos forzados, saqueos, masacres, guerras, terremotos, todo el abanico de los desastres. Estuvo en Malaui, Mozambique, Sudán, Nicaragua, Colombia, México, Haití y otros destinos que por ahora ignoramos.Cursaba una capacitación en París cuando su compañera murió en un accidente. Los niños, Frank (malauí) y Fernando (entrerriano), tras perder a su mamá, hallaron cobijo en Concordia, junto a su abuela.Un tiempo después su papá comenzó a trabajar en la Cruz Roja y la familia Dachary retomó el viaje alrededor del mundo.Frank recordaba en esa nota que “cuanto tenía 12 años nos tocó una misión en Nicaragua donde conocimos a mi actual madre”, luego ella comenzó a viajar con la familia.Unos años después, con su hermano volvieron a vivir otro año más con su abuela en Concordia ya que su papá debió ir a una misión en Sudan.Finalmente tomaron la decisión de instalarse en la capital nacional del citrus. “Nos gustaba mucho, estábamos familiarizados con la ciudad, tenemos familiares y mi papá creció en Concordia”, añadía el joven Dachary.La última misión emprendida por su padre fue para Naciones Unidas cuando Frank tenía 18 años, el Dr. Maximiliano Dachary estuvo en Haití y él con su hermano en República Dominicana.Su padre falleció en 2011. Su hermano Fernando vive en Buenos Aires y es músico, se lo conoce con el nombre artístico "MALAUI".Hace un par de años que Dachary vivía en Pilar, donde trabajaba como Ingeniero Agrónomo para una empresa agropecuaria. Los restos de Frank están siendo velados en sala de jubilados de Pilar y recibirán sepultura mañana en el cementerio local.