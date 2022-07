Allanaron la casa del hombre que declaró haber asesinado a Guadalupe Lucero

Policiales Un joven con esquizofrenia dijo que mató a Guadalupe Lucero

Pocas horas después de que un joven de 25 años se presentara en una comisaría de la ciudad de San Luis y confesara haber asesinado a Guadalupe Lucero, el fiscal federal Cristian Rachid decidió realizar un allanamiento en el domicilio del supuesto homicida, de apellido Ponce, que según sus allegados padece esquizofrenia. La niña está desaparecida desde mediados del 2021,La medida fue ordenada este jueves por la noche, en el marco de la investigación por el hecho que dio un giro inesperado cuando el sospechoso se presentó en la Comisaría 2° de la capital provincial y aseguró haber sido él quien mató a la menor, que tenía 5 años al momento de su desaparición.Brigadas científicas de la Policía Federal Argentina trabajaron en la vivienda de esta persona, la Casa 30 de la manzana 211 del barrio Los Aromos, ubicado en la zona norte puntana.: una es que había asesinado y quemado a Guadalupe para luego tirar sus cenizas en el baño de su casa, y la otra es que la estranguló y la enterró en la zona llamada Valle de Piedra, justamente en Potrero de los Funes.Pasadas las 20 del jueves, unos 35 agentes de la Federal, del cuerpo de Criminalística y un perro rastreador ingresaron al domicilio en el que Ponce vive con su madre, sin detalles de qué es lo que buscan puntualmente.Cerca de las 22, parte del personal comenzó a realizar pericias de luminol (un reactivo para detectar manchas de sangre y rastros de ADN) en toda la propiedad, y pidieron a los periodistas que hacían guardia afuera que apagaran flashes y luces que pudieran entorpecer ese trabajo.“Quizás, lo más fuerte fue el ingreso de investigadores con palas, lo que denotaría alguna excavación en el terreno”, publicó el diarioDurante la jornada del miércoles 29 de junio, los investigadores reconstruyeron el momento en el que la niña desapareció, el 14 de junio de 2021, mientras jugaba con sus primos en el barrio 500 Viviendas de la capital puntana.Las tareas, a cargo de Gendarmería y Policía Federal, comenzaron en la madrugada, cuando se ordenó perimetrar el área señalada por el joven, que no arrojó resultados hasta el momento, y continuarán este viernes, ya que el lugar presenta características especiales, al ser una región de sierras y con dificultad de acceso.“Fue una sensación de muchas desesperación, una noticia así es impactante para cualquier papá, pero yo sigo esperanzado, no quiero pensar en el peor escenario, yo creo que mi hija está viva y sé que me voy a reencontrar con ella, no tengo otro pensamiento”, relató a los medios locales Eric Lucero, padre de Guadalupe, sobre el momento en el que se enteró de la confesión del presunto homicida de su hija.El hombre agregó que las fuerzas federales se centraron en las últimas horas en la reconstrucción del momento de la desaparición y que recién este viernes continuarán en la zona demarcada en la localidad de Potrero de Funes, a 24 kilómetros de la capital provincial.¨La información que tengo es poca, pero sé que mañana se realizarán los rastrillajes en la zona señalada, no hay que descartar ninguna pista¨, precisó.